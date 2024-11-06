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參選台中市長已做好準備 何欣純：支持者希望能提早提名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純今天到台中新社，會勘台中國際花毯節場地。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天到台中新社，會勘台中國際花毯節場地。記者游振昇／攝影

下屆台中市長選舉可能人選中，民進黨立委何欣純被視為該黨可能的人選之一，她今天在台中新社受訪表示，自己已做好準備，但會尊重民進黨中央黨部和黨主席意見，但有支持者說，希望提早提名。

何欣純今天在新社花海現場被問，是否在2026年參選台中市長，何欣純表示，她尊重民進黨中央黨部、尊重黨主席，這段期間有不少支持者，希望能提早提名、提前布局，她仍希望尊重黨中央、黨主席提名的權利和時程。

被問到立院財政委員會今天審查「財劃法」部分條文修正草案，，何欣純說，她個人也支持財劃法修法，但得看修法內容，藍營版本「首都應保留3％統籌分配稅款」，就連國民黨立委柯志恩都不支持，她說財劃法修正還需要多討論。

何欣純 財劃法

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