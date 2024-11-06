國道客運崩跌台中4大轉運變蚊子中心？市府：客運量還行

據交通部公路總局統計，國道客運載客與營收較疫前雙暴跌。台中市議員林昊佑說，市府規劃水湳、豐原、台中火車站、烏日4座轉運中心，面對國道客運崩跌，會不會變成「蚊子轉運中心？」交通局表示，台中到北高的客運量還行，業者在意的是租金，仍須溝通。

議員林昊佑、黃佳恬今在議會交通業務質詢指出，交通部公路局統計，國道客運去年載客量5209萬人次、營收約58億元，相較疫情前2019年客運量8138萬人次、營收約100億元；客運量崩跌36%、營收暴跌42%，業者從2019年的32家，減少到2023年的29家。

台北轉運站有2家客運退出，營運不佳，林昊佑說，看到整個國道客運大環境不景氣，國人南北通勤的交通工具改變，高鐵票價若不提升，國道客運根本沒有競爭力。

林昊佑要求交通局好好調整轉運站的定位，尤其烏日轉運中心在中部地區占轉乘主要樞紐，之前市長盧秀燕也拿東勢便當＇提及國道一號高鐵閘道配合烏日轉運站可行性？

交通局長葉昭甫說，台中到北高的客運量還不錯，崩跌路線以雲林到台北、新竹到台北，性質不同。目前台中客運業者反映多關注在租金。

交通局指出，水湳轉運中心預計2026年完工啟用，目前已委託專業廠商進行水湳轉運中心及第二期基地招商案件之「可行性評估」、「先期規劃」等前置作業，規劃由同一民間機構以ROT+BOT的方式，同時承攬水湳轉運中心維運及進行第二期基地商業開發。

豐原轉運中心已開張，大台中轉運中心還在施工中，預計2026年底竣工。

水湳中心目前已進行到可行性評估期中階段，今年9月16日辦理公聽會聽取民眾想法及建議，將於今年底完成可行性評估，預計2025年底前完成招商相關事宜。烏日轉運中心規畫中。