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台中中信兄弟11/9「封王遊行感謝祭」！路線、交管曝光

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
中職總冠軍戰今年由中信兄弟象在台中洲際主場封王，包括台中長盧秀燕與藍營立委們、球迷共同拋下黃彩帶狂歡。圖／中市府提供
中職總冠軍戰今年由中信兄弟象在台中洲際主場封王，包括台中長盧秀燕與藍營立委們、球迷共同拋下黃彩帶狂歡。圖／中市府提供

台中地主隊中信兄弟拿下中華職棒年度總冠軍，市長盧秀燕公布，「封王遊行感謝祭」11月9日登場，以市政公園為首站，沿途不停靠慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，終點在「英雄谷」台中洲際棒球場。

盧秀燕說，中信兄弟是台中的榮耀，近4年拿下3座總冠軍，此次更是取得隊史第10座的冠軍獎盃，表現亮眼，她也履行承諾，在封王後盡速啟動籌辦機制，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及台中捷運等機關鼎力相助，讓所有市民及中信兄弟粉絲共同慶祝。

運動局代理局長游志祥表示，盧秀燕重視在地球隊中信兄弟，今年球季開賽前視察台中洲際球場全新落成的球員休息室，今年總冠軍系列戰更穿著球衣到場，與球迷現場應援，見證中信兄弟奪冠時刻。

運動局說明，「封王遊行感謝祭」11月9日上午10時30分，在市政公園舉行市府慶賀儀式，上午8時30分至11時30分府會園道（全段）道路管制；遊行車隊出發後，上午11時至下午3時崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道、四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。

運動局表示，遊行車隊預計於11時出發慢速行駛於台中市區，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。

運動局提醒，封王遊行勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，請民眾配合交警指揮通行或提前改道。詳細活動資訊將公布於中信兄弟粉絲團「兄弟Fans Club」或運動局粉絲專頁。

中信兄弟「封王遊行」路線圖。圖／台中市政府提供
中信兄弟「封王遊行」路線圖。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨在市政會議公布，「封王大遊行」11月6日登場，邀球迷參與。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕昨在市政會議公布，「封王大遊行」11月6日登場，邀球迷參與。記者趙容萱／攝影
中職總冠軍戰今年由中信兄弟象在台中洲際主場封王，台中長盧秀燕（左二）與藍營立委們身著象隊球衣加油。圖／中市府提供
中職總冠軍戰今年由中信兄弟象在台中洲際主場封王，台中長盧秀燕（左二）與藍營立委們身著象隊球衣加油。圖／中市府提供

中信 兄弟 運動

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