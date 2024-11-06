台中中信兄弟11/9「封王遊行感謝祭」！路線、交管曝光

台中地主隊中信兄弟拿下中華職棒年度總冠軍，市長盧秀燕公布，「封王遊行感謝祭」11月9日登場，以市政公園為首站，沿途不停靠慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，終點在「英雄谷」台中洲際棒球場。

盧秀燕說，中信兄弟是台中的榮耀，近4年拿下3座總冠軍，此次更是取得隊史第10座的冠軍獎盃，表現亮眼，她也履行承諾，在封王後盡速啟動籌辦機制，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及台中捷運等機關鼎力相助，讓所有市民及中信兄弟粉絲共同慶祝。

運動局代理局長游志祥表示，盧秀燕重視在地球隊中信兄弟，今年球季開賽前視察台中洲際球場全新落成的球員休息室，今年總冠軍系列戰更穿著球衣到場，與球迷現場應援，見證中信兄弟奪冠時刻。

運動局說明，「封王遊行感謝祭」11月9日上午10時30分，在市政公園舉行市府慶賀儀式，上午8時30分至11時30分府會園道（全段）道路管制；遊行車隊出發後，上午11時至下午3時崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道、四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。

運動局表示，遊行車隊預計於11時出發慢速行駛於台中市區，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。