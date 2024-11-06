花期錯亂？奧萬大楓葉還沒紅 春之霧社櫻悄綻放

康芮颱風襲台，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區內樹木倒伏，部分設施受損，園區人員加緊整頓環境，預計11月9日重新開園，卻意外發現通常春天才開花的霧社櫻悄綻放，推測是受颱風及入秋高溫影響，部分花序錯亂，實際花況待觀察。

林業保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區，先前為因應康芮颱風襲台，於10月31日至11月1日公告休園，後續因山區風雨強勁，該園區內樹木倒伏及多項設施受損，並考量山區道路部分坍塌中斷，決定延長至11月9日重新開園。

奧萬大園區人員近期加緊整頓環境，並復建設施，意外發現入秋後的楓葉還沒轉紅，花期通常在冬末春初才綻放的霧社櫻，竟然有一棵不僅萌發花芽，還開出了白色花朵，令人相當意外，初步研判，應是受颱風及近日高溫影響，才花序錯亂。

該分署表示，奧萬大除了能賞楓，園區內也栽種山櫻花、八重櫻及霧社櫻等，花期約從12月下旬到隔年3月下旬，其中霧社櫻是台灣特有種植物，也最晚開花，通常要到2、3月才會開花，是春天的代表性樹種，沒想到卻在近期開了花。