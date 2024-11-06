影／台中國際花毯節開箱 盧秀燕：有信心打破去年312萬人次

2024台中國際花毯節「太空花境」今天開箱，台中市長盧秀燕在記者會中說，今年花毯節比去年更豐富好看，不來看就落伍，也會很遺憾；她說今年規模比去年大，她有信心，今年花展期間，可打破去年312萬人次紀錄。

盧秀燕今天在記者會中表示，台灣最大的花卉節慶台中國際花毯節本周六登場，在號稱台灣普羅旺斯台中新社舉辦，今年活動主題創下多項紀錄，主花毯最高達17公尺，最寬達55公尺，花草用量最多20萬株花草，搭配最多130個攤位，去年展出312萬人次，今年規模比去年更大更好看，她有信心可破去年紀錄，盧秀燕說，今年這檔沒看到就很可惜，也會落伍。

台中市政府觀光旅遊局今天在新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區舉行「2024台中國際花毯節」記者會，宣告花毯節本月9日繽紛登場，展期為期23天，展至12月1日止，共運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區。

盧秀燕和立法院副院長江啟臣等人今天出席花毯節記者會，盧秀燕表示，台中國際花毯節已經連續舉辦多年，建立傲人的口碑，每年都吸引國內外遊客共襄盛舉，帶動地方經濟發展；今年首度以新社香菇太空包的永續循環再利用為主題，導入SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」為策展核心，建造出專屬於台中新社的太空花境，在永續循環的實踐下，無生命的太空基地也突破想像陸續綻放出花朵。

台中市觀旅局長陳美秀說，今年花毯節不只議題上再創新突破，主花毯「太空花城」規模更大、更壯觀，還挑戰「高度最高、直徑最大、草花最多、動態最多」等4項紀錄，從遠處即可看見高達17米、直徑55米的神秘太空總部降落在新社花城，活動期間每天早上9點至下午4點，每逢整點會有機械動態秀，包括會旋轉的花城、閃耀星星、巨大的望遠鏡，還有來自神秘宇宙的小貓太空人以及香菇飛船穿梭其間。

另有其他創意裝置包括「時光隧道」、「環環相扣」及「共創基地」，民眾可穿越作品並合照，增加五感體驗；「草莓火箭」、「探索未來」及「蟲獲新生」外型獨特並兼具童趣，等待民眾來探索和拍照打卡！此外，今年的花毯節伴手禮-花毯餅，由觀旅局與新社業者浮世三千協力研發，運用蘇式餅皮及江家玫瑰園的鮮採玫瑰花入餡。