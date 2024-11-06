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新社花海暨國際花毯節11/9登場 警方規劃交通疏導

中央社／ 台中6日電

台中新社花海暨國際花毯節11月9日開展。因道路條件限制及暨有停車位少，為避免交通壅塞，東勢警分局在37處路口規劃交通疏導，呼籲民眾搭乘接駁車，開心賞花免去塞車之苦。

2024台中新社花海暨國際花毯節自11月9日至12月1日，展期為期23天，今年主題為「花漾新社、太空花境」。台中東勢警分局長林中興今天表示，新社區周邊道路狹窄，活動期間管制展區周邊道路，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車。

東勢警分局也發布交通疏導措施，在新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口（水塔）、中興嶺圓環、興社街一段與國校巷口、興社街一段225巷口等37處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務。

活動期間平日除原有的豐原線、太原線及捷運松竹接駁路線外，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線、13處區內及區外停車場，提供汽車3137格、機車2513格停車空間。

活動會場展區主要停車場為第一、第二、滯洪池旁、華豐街路側；另於新社區內、外規劃平假日提供豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場、太原（祥和）停車場、舊社公園地下停車場，假日再提供中興嶺營區停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，總計8處外圍停車場，每個停車場皆提供免費接駁服務。

停車場 新社花海 豐原

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