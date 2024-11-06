嘉縣太保市代表為社區補助款鬧僵 要求社區理事長列席

嘉義縣太保市長選舉恩怨延續至今，市民代表會分為兩派近日再起紛爭，雙方為東勢社區的縣府補助款14萬元爭執，表決未通過墊付案，還傳出要請社區理事長徐靜婉出席說明。代表龔宗勇說，是請她來了解預算審查程序，並非列席備詢。

市所表示，縣府同意補助東勢社區發展協會14萬元、田尾社區發展協會2萬元、崙頂社區發展協會6萬元，共22萬元提請代表會墊付。議案審查中，代表龔宗勇為首表決擱置東勢社區14萬，只同意田尾社區及崙頂社區墊付，並要求公所發文邀請徐靜婉出席代表會。

龔宗勇表示，東勢社區中秋聯歡晚會墊付款6萬元誤植為2萬元，在代表會請公所修正金額再行審議，墊付程序未完成，並非外傳刪除補助經費，邀請徐靜婉至代表會理性探討，了解相關經費通過流程，竟被解讀為請理事長列席代表會備詢，深表遺憾。

東勢社區理事長徐靜婉表示，代表會擱置14萬元墊付款，全是縣府核准補助款，包括端午節關懷獨居老人6萬元、績優社區觀摩2萬元、中秋聯歡晚會6萬元，是社區合法開支，若有疑慮意見應函文縣府，請縣府解釋為何要核編補助款，而非不通過墊付案卡經費。

代表吳宏哲說，不敢相信竟有代表如此荒腔走板，之前請校長、里長到代表會列席，這些算是有領公家薪水、事務費的，但社區理事長完全是義務性質，甚至經常需自己貼錢，沒有義務到代表會列席，且龔宗勇之前還任東勢社區發展協會理事長，應為自己村莊著想。