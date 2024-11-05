彰化「鹿溪宴」又要上場了 19道美食一次吃 今年漲500元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，每年秒殺的「鹿溪宴」有物超所值的19道鹿港在地知名小吃一次集合。記者林宛諭／翻攝
鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，每年秒殺的「鹿溪宴」有物超所值的19道鹿港在地知名小吃一次集合。記者林宛諭／翻攝

彰化縣鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，每年秒殺的「鹿溪宴」將於11月12日上午8點起開放報名，物超所值的19道鹿港在地知名小吃一次集合，鹿港鎮長許志宏說，由於物價上漲，今年鹿溪宴小漲500元，「冬歡演唱會」則於16日登場，歡迎大家到鹿港吃喝玩樂。

鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會總幹事陳威谷等人今天為「鹿港四季紅冬歡系列活動」宣傳，也公布今年的「鹿溪宴」菜色，除了必須排隊、非常難買得到的兔仔寮明豐珍牛舌餅與阿婆麻糬等點心外，還有厚切烏魚子、蒲燒鰻、鹿港特色美食炸蝦猴、鹽粉蛤、烏魚蒜、蚵仔煎、炸春捲，很多都是總鋪師的手路菜，19道菜共4500元，還有伴手禮與餐碗一起帶回家。

今年首度入選菜色的有鹿港知名小吃林明堂素食麵的「豆包」菜捲也是排隊的店，還有圓環頂麵食館的福州丸赤肉羹湯也將上菜。

許志宏說，今年的活動長達半個月精彩可期，歡迎全國好朋友遊鹿港，16日的「冬歡演唱會」將邀請陳華、李杰明、李唯楓、閻奕格、原子少年等藝人演唱，17日在公會堂則有兒童劇演出。

秒殺的「鹿溪宴」將於12日上午8點，網路、傳真、現場同步開賣，並於23、24日晚上6點在文小五預定地開席，大家可以一邊吃美食，一邊欣賞沈建豪、楊靜、吳俊宏、毛豆公主等藝人精彩的歌廳秀表演，今年更加碼「鹿溪宴」專屬鑰匙圈讓民眾收集。

鹿港有句諺語「要吃烏魚不穿褲」，烏魚子是在地知名美食，30日也結合彰化區漁會舉辦「港邊烏魚樂時節」，安排鮮美的烏魚料理，讓大家品嚐，還有大廚料理秀，及彰化區漁會的漁特產行銷特賣會，推廣優質水產。

壓軸活動則在在12月1日「老歌欣賞那卡西」將邀請到施文彬、甲子慧、戴梅君等知名歌手帶來懷舊金曲演出。

鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，每年秒殺的「鹿溪宴」有物超所值的19道鹿港在地知名小吃一次集合。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，每年秒殺的「鹿溪宴」有物超所值的19道鹿港在地知名小吃一次集合。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，除了有每年秒殺的「鹿溪宴」，也結合彰化區漁會行銷在地農漁特產。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮公所主辦的「鹿港四季紅冬歡系列活動」即將開跑，除了有每年秒殺的「鹿溪宴」，也結合彰化區漁會行銷在地農漁特產。圖／鹿港鎮公所提供

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