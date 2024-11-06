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台中司機減2成 6大幹線公車縮減

聯合報／ 記者陳秋雲陳俊智／連線報導
台中公車司機少兩成多，議員關切人力缺口何時能解？副市長黃國榮說，會請交通局與勞工局研究駕駛職訓與召募計畫。記者陳秋雲／攝影
台中公車司機少兩成多，議員關切人力缺口何時能解？副市長黃國榮說，會請交通局與勞工局研究駕駛職訓與召募計畫。記者陳秋雲／攝影

公車鬧司機荒，中市議員張廖乃綸說，中市府前年推出6大路廊幹線公車，迄今不是路線變更、縮減，就是班次減班，學生抱怨等公車時間拉長，一錯過就會遲到。交通局長葉昭甫說，中市公車司機減少2成多，才會檢討班表、班次。

中市副市長黃國榮說，將請勞工、交通局研究訓練與招聘公車司機。桃園推「受訓即就業」計畫，今、明年各招聘100人培訓，已47人取得駕照，70人培訓中。

中市議會交通地政業務質詢，藍營議員張廖乃綸、張瀞分、李文傑、陳政顯等人關切公車駕駛人力不足、班次縮減，影響通勤族

張廖乃綸說，2022年推出的6大路廊幹線公車，原要便利通勤族，但現在路線變更、縮減或減班，通勤學生抱怨等公車時間變長，要求交通局長搭公車上班，體驗學生等車、擠公車滋味。

張廖乃綸說，公車縮班、減班、脫班，原因是駕駛人力不足，疫情過去很久了，沒看到具體改善作為，反觀桃園的培訓計畫，補助受訓期間的基本薪資等，可增加上百名司機，應取經參考。

交通局表示，疫情影響，台中公車司機減少2成多，才協調業者檢討班表，確認發車量能。黃國榮說，公車司機短缺問題嚴重，交通、勞工局研究公車司機職訓及招募，新手須培訓2個月，才能獨力行駛。

桃園市府說，「受訓即就業」是整合資源，業者先聘員工，再培訓考取大客車駕照，培訓期可領基本薪資，還有學習津貼，今年名額雖9月用罄，但有加碼60名。

疫情 通勤族 駕照

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