合歡山星空劇場惹議 遊客抱怨沒開放、髒亂、光害

合歡山是國內首座國際暗空公園，縣府打造鳶峰星空劇場、小型圓頂天文台等設施，發展星空產業鏈。縣議員林芳伃昨質詢指出，劇場常不開放、廁所髒亂、遊客釀光害等惹議；觀光處表示，要求廠商加強管理，同時明定違規裁罰，補強法規。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，為發展星空產業鏈，縣府強化天文相關設施，在鳶峰地區建置星空劇場、小型圓頂天文台，去年元旦試營運，同年7月開幕啟用，盼促進縣內觀星旅遊。

縣議員林芳伃在縣政總質詢指出，民眾抱怨鳶峰星空劇場常常不開放，上山後撲空，現場無相關公告；天文望遠鏡也無法使用，更糟的是，廁所和環境髒亂；另反映門票收費太高，車燈、照明不當衍生光害，破壞暗空環境。

她說，合歡山國際暗空公園由在地協會、社區及天文愛好者共同努力，縣府協助打造天文設施及場域，但管理的疏失、票價不夠親民等問題，壞了觀光品質，要求縣府落實管理。

觀光處陳志賢說，星空劇場每場次僅容納30人，且與地方民宿配合採預約制，造成撲空狀況，會要求廠商改善；門票收費涉及商業營運，由廠商評估、縣府核定，後續視成本收益再研議。縣府訂有合歡山暗空公園管理自治條例，禁止光害行為，但無罰鍰，將檢討修法明訂罰金，補強法規不足。