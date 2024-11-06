彰化規畫「童萌卡」 議員促分季撥款

彰化縣人口流失，縣府將規畫「童萌卡」發給設籍彰化0到3歲的嬰幼兒，每年1萬元補助，最快明年實施，多位議員昨質詢，籲縣府應規範，避免家長領錢後就移居外地，盼加強「童萌卡」與在地店家連結，留在彰化消費。

彰化縣議員凃淑媚說，童萌卡立意良好，但要嚴防家長領了錢，戶口又遷出，須好好設計規畫。另儲值的童萌卡不應一次就匯入全額，例如可分季匯入，增加消費次數，也可防家長一次領後不知花到哪？等要買尿布、奶粉等日用品時已沒額度，反而跑到台中大賣場或網路消費。縣府應研究把商機留在彰化，增加特約商店，業者也可提出優惠方案，創造雙贏。

議員賴清美認為童萌卡補助不能一次給，不過縣府應檢討為何人口流失，有些人在彰化工作，為何戶籍要設台中或住台中，不願住彰化原因很多，例如公共運輸很不方便，出門都得自己開車、騎車，縣府應加把勁營造宜居環境。議員蕭妤亘說，童萌卡可與好孕專車結合，讓孕婦產檢更方便，受到更好的照顧。

縣長王惠美表示，人口流失是各縣市最頭痛的問題，縣府團隊用心思考把人留在彰化，還要思考不被中央扣補助款，紅利帶給鄉親，活絡經濟。

民政處代理處長曾金來說，童萌卡規劃中，彰化縣0到3歲的約2.5萬名，每張卡儲值1萬元，一年經費約2億5400萬。縣府會規畫例如分批撥付，創造更多商機，爭取特約商店優惠，例如店家若給10%回饋，民眾受益就多10%。