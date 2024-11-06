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台中男童喪生路口 先補強3設施

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市國小男童在3日騎單車行經新平公園附近時，發生車禍身亡，市府昨到事故現場會勘。記者陳宏睿／攝影
台中市國小男童在3日騎單車行經新平公園附近時，發生車禍身亡，市府昨到事故現場會勘。記者陳宏睿／攝影

台中市黃姓男童3日騎單車行經新平公園時，在斑馬線先遭機車、後被休旅車撞上身亡，兩名肇事駕駛被依過失致死罪偵辦。警方昨與交通局、民代、路權團體會勘，交通局表示，先將號誌改為全時三色燈號、補繪行穿線、增設提醒測速標誌

台中市12歲黃姓學童3日騎單車行經北屯新平公園時，疑先在斑馬線與湯姓機車騎士碰撞，倒地後又遭後方傅姓男子駕駛的休旅車輾過，送醫不治。

警方調查，案發地點是閃燈路口，涉案湯姓、傅姓男駕駛都無酒駕，已調閱監視器釐清案發經過、肇事責任，檢察官4日訊問後，依過失致死罪命湯男、傅男各依3萬元交保。

議員認為這處路口有離峰時段閃燈、行人穿越線標誌不明等諸多疏漏。警方與交通局、民團相關單位昨現勘，警方表示，這起交通事故案發時的燈號為閃燈，建議改為全時三色號誌，現場行人穿越道斑駁須補繪，並評估是否繪製「綠斑馬」的行穿線，另再加設「警52」測速警告標誌、視覺化減速標線。

當地里長辦公室則建議，該處若改為三色號誌，應考慮與下一個路口燈號的狀況，評估是否串連燈號。

行人零死亡推動聯盟發起人黃筠倧說，敦化路、仁平路口南側左右停車格衍生的空間，車流無法有效運用，停車與行車車流交織，衍生危險，建議擴大人行道，同時在人行道進入車道前有2公尺以上緩衝、行人與單車共道等設計。

交通局股長謝邦柱說，將分階段補強，第一先把交通號誌改為24小時三色號誌，第二補繪斑駁的行穿線，第三增設「警52」警告標誌，其餘包含是否設置自行車專用道、號誌燈箱位置，行人庇護島等，因經費問題，留待第二階段研議補強。

人行道 標誌 行人

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