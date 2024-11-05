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颱風康芮重創梨山 甜柿蜜蘋果損失2.8億

中央社／ 台中5日電

颱風「康芮」造成台中市梨山地區甜柿、蜜蘋果等落果嚴重，中市府統計損失約新台幣2.8億元。谷關工務段搶修中橫公路83公里大坑洞，預計11日可搶通路段。

颱風「康芮」造成台8線中橫公路83公里處路面被掏空出現大坑洞。谷關工務段長張裕閔今天表示，因地下伏流水不斷湧出造成搶通困難，連日拋下的混凝土塊及土石材料都持續被伏流水沖走。

張裕閔指出，工務段昨天隨即調整工法因應，改採用鋼板配合太空包先回填外側形成擋牆，再逐步回填土石料，今天已有加速進展的效果，預計11日中午才能搶通路段，預期能先恢復小型車輛通過。

國民黨台中市議員古秀英在市議會質詢提到，梨山地區現正值蜜蘋果、甜柿、雪梨的採收期，礙於中橫公路83公里災點，農友無法將已採摘的水果運送到市場，有人冒著風險以人工搬運方式，通過土石流和樹木倒塌的路段將農產運出，試圖減少經濟損失。

台中市農業局也統計，截至今天上午統計，台中市農損金額逾2.9億，梨山部分就占了2.8億元。

張裕閔指出，中橫公路83公里過後還有許多果園急需採收，但因災點地下水不停湧出導致土壤鬆動難以承壓，無法提供農地搬運車輛通過，經與地方協調，預計在每天早、中、晚各一次，每次30分鐘，以徒步、推車方式將農產運出，緩解果農需求。

中橫公路 台中市 梨山

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