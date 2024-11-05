被颱風康芮從海洋吹進埔里 大水薙鳥困校園獲救

1隻大水薙鳥昨天出現在埔里鎮暨大附中校園，教師趕緊送至野生動物急救站，目前無生命危險，另有集集鎮民也發現大水薙鳥，同樣送醫照顧；但在草屯鎮發現的藍臉鰹鳥傷重死亡。

疑被颱風康芮吹進內陸，國立暨南國際大學附屬高級中學1名地球科學教師昨天傍晚在地下停車場發現1隻大水薙鳥，虛弱無法飛翔，教師研判大水薙鳥可能被強風帶進陸域，趕緊送至位於集集鎮的農業部生物多樣性研究所野生動物急救站救治，盼大水薙鳥早日康復。

野生動物急救站今天表示，除埔里鎮暨大附中教師送來1隻大水薙鳥，集集鎮也有居民發現1隻大水薙鳥，研判這2隻應「被颱風吹進來」，目前這2隻大水薙鳥較虛弱、無明顯外傷，先照顧、餵養魚類讓牠們吃肥一點，再評估海邊野放；另外，近日也有民眾在草屯鎮鳥嘴潭人工湖發現藍臉鰹鳥，因撞擊受傷，搶救後死亡。

暨大附中今天向媒體表示，地球科學教師曾世佑放學在地下室停車場發現大水薙鳥，依野鳥救傷程序小心裝入戳洞紙箱，並拍照上傳「台灣野生鳥類緊急救助平台」求助，暨大附中畢業生王威翔看到貼文，趕緊聯繫說明這是海鳥，應是遭颱風吹進埔里地區。

即使回家方向不往集集鎮，曾世佑仍義不容辭專程送至野生動物急救站，他說，校友王威翔剛好從事野生動物急救專業工作，能即時聯絡並協助真是太好了。

根據海洋委員會海洋保育署資料，大水薙鳥為大洋性海鳥，繁殖以外幾乎都在海面活動，多為遠洋活動，偶爾移動至近海，台灣周邊海域可見，有時因颱風侵襲會飛入內陸；藍臉鰹鳥是一種大型海鳥，出現在熱帶海域離岸地帶，在台灣宜蘭、基隆、台南外海曾有蹤跡。

野生動物急救站今天也提醒，繁殖季來到，有建築物修繕時不慎帶下1窩8隻小雨燕幼雛鳥，小雨燕繁殖時喜歡一起築巢，一個巢鏟下來，往往就是好幾窩小雨燕雛、幼鳥，呼籲民眾若修剪樹木、修繕房舍外牆，建議選擇非繁殖季進行，留給野鳥安心育雛空間。