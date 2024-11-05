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台中國際花毯節9日登場 提供免費接駁

中央社／ 台中5日電

2024新社花海暨台中國際花毯節將於9日起登場，由於去年活動吸引312萬人次湧入，台中市長盧秀燕今天表示，市府提供免費接駁服務，坐滿即發車，歡迎大家多利用。

2024新社花海暨台中國際花毯節於11月9日至12月1日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃展區登場，包括市府觀光旅遊局、交通局、警察局及農業局都在市政會議中說明配合措施。

盧秀燕表示，台中國際花毯節是台灣規模最龐大的花卉展覽，在有台灣普羅旺斯之稱的新社舉辦，去年活動湧入312萬人次，今年主花毯區再突破紀錄，展出17公尺高，直徑55公尺的太空花城，歡迎大家到台中參觀，市府有安排免費接駁車往返，歡迎大家使用。

觀旅局主秘廖偉志說明，台中國際花毯節連續舉辦多年，今年首度以新社香菇太空包的永續循環再利用為主題推出「太空花境」，將「保育及永續利用陸域生態系」導入策展核心，結合環保與教育議題，帶領遊客穿越時空來到全新的未知太空世界，進而關心環境與循環經濟的永續議題。

台中農業局長張敬昌說，配合活動規劃「台中市農特產品行銷區」，設置130個攤位，以台中領鮮為主調，行銷推廣台中市香菇、椪柑、雪梨、甜柿、蜜蘋果、葡萄、梨山茶等當季農產品及家政班農村美食。

台中交通局主秘郭志文指出，交通局推出豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線（展區巡迴路線）5條接駁路線，不分平、假日提供免費接駁服務。

台中警察局長李文章表示，東勢、第五、豐原分局及交通警察大隊已於活動前展開規劃作業，這次活動合計總使用警力2194名、民力1092名，將落實安全維護與交通疏導工作，確保活動圓滿順利。

太空 永續

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