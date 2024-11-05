台中國際會展中心明年首展「交通大打結」？市府說話了

位於台中市水湳經貿園區內的台中國際會展中心預計明年10月首展，台中市商業會今發聲，憂心周邊路窄、停車位不足，又沒大飯店，恐交通大打結，盼市府解決。中市交通局說明，將以大眾運輸為主軸、優化周邊交管設施。

交通局說明，水湳地區規畫為低碳示範區，以大眾運輸為疏運主軸，並提供適量停車空間，場館內也有停車場。未來會展中心舉辦大型活動，須提送包括串聯周邊大眾運輸節點或停車場接駁疏運計畫的交通維持計畫，交通局將持續優化周邊交通管理設施、停車及大眾運輸量能等需求，適性提出交通規畫。

市府規畫興建國際會展中心，其中東側展館2019年開工，預計今年底完工、2025年啟用，共4層，其中第1、4層分別可容納1800個標準展覽攤位；西側展館預計2032年完工。

台中市商業會今天下午3時理監事就職。理事長謝豐享說，就職典禮與商人節同一天舉辦，並表揚績優公會理事長；該會創立30屆，有138名公會會員，加強推動落實「業必歸公」、百工百業綜合商展、名人講座、商業服務業節能減碳、遷都台中、缺工等議題，創造更好的商業榮景。

謝豐享指出，台中會展中心預計明年10月首展，希望結合台中購物節，舉辦百工百業綜合展，盼市府能支持；他呼籲市府，交通要好好規畫，如果硬體來不及補救，至少軟體如紅綠燈管制好好規畫。

謝豐享說明，由於台中會展中心近台74線中彰快速道路，周邊道路寬度不夠，停車場也不夠，配套大飯店也沒有蓋起來，要辦國際展，問題還是很大，再者台中需要的大型展覽約需5000個攤位，攤位數不夠，一期攤位數從原計3000個縮至1800個，盼第能，二期規畫2000個攤位，中央補助款都已到位，盼市府能加快進行。