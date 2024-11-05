彰縣推童萌卡盼阻人口流失 議員籲限制在地消費

彰縣府為減少人口流失，規劃針對3歲以下幼兒推出「童萌卡」，給予1年1萬點（元），可購買嬰兒相關商品，有議員提醒，為讓在地店家能享受到商機，可要求只能在彰化消費。

為減少人口流失，彰縣府日前透露，目前0到3歲幼兒約有2萬5000人，規劃推出「童萌卡」，每卡每年有1萬點額度，1點為新台幣1元，民眾可用點數在藥妝店、超市兌換嬰幼兒相關物品，推估每年需要經費約為2億6000萬元，只要概算送議會定期會審查通過，最快明年可上路。

彰化縣議會第20屆第4次定期會今天進行縣政質詢，中國國民黨籍彰化縣議員凃淑媚詢問童萌卡規劃進度，也對童萌卡使用規定提建議。

凃淑媚說，童萌卡立意雖良善，但金額只有1萬元，奶粉、尿布等物品價格都很貴，1萬元可能一下子就花光，她擔心會不會有父母用完童萌卡1萬元的額度後，又遷戶口到外縣市。

凃淑媚指出，為讓彰化店家也能享受到童萌卡帶來的商機，建議能否限制點數消費次數，不要讓父母1次就用完所有點數，或是要求只能在彰化縣的店家消費。

彰化縣長王惠美則說，人口流失是各縣市最頭痛問題，縣府團隊用心思考如何把人留在彰化，當初考量如果作為社會福利會被中央扣款，縣府團隊希望能在提供補助，又不被中央扣款的狀況下，把相關紅利帶給鄉親，也能活絡經濟，縣府團隊會繼續努力。

民政處代理處長曾金來表示，童萌卡目前正在研議中，藉由童萌卡除留住人口之外，也希望編列的2億5400萬元經費，可帶動彰化縣經濟活絡，不要錢花了後就不見，在童萌卡特約商店細節方面，目前都在規劃當中。

曾金來說，縣府也思考往特約商店的方向來努力，因為商機大，希望向商家爭取給予最大折扣，商家願意給予回饋，民眾受益也增加。