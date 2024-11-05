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彰化擬發「童萌卡」1萬元補助 議員促分次撥款創造在地商機

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣多位縣議員今天在議會質詢時關心縣府將發行的「童萌卡」要如何規劃。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣多位縣議員今天在議會質詢時關心縣府將發行的「童萌卡」要如何規劃。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

彰化縣政府為留住人口，將規劃「童萌卡」發給設籍彰化0到3歲的嬰幼兒每年1萬元補助，最快明年會實施，今天多位議員質詢關心，要避免家長領錢後，就移居到外地，也希望加強「童萌卡」與在地店家的連結，把消費留在彰化。

彰化縣議員凃淑媚說，童萌卡立意良好，但也要嚴防家長會不會領了錢後，戶口又遷出，得好好設計規劃，而且儲值的童萌卡不應一次就匯入全額，比如可以分季匯入，讓家長分數次領，不僅可增加消費次數，也可防家長一次領後不知花到哪?等小朋友真的要買尿布、奶粉等日用品時已經沒額度，反而又跑到台中大賣場或網路消費。

凃淑媚說，而且應研究讓彰化在地的店家可同享商機，可增加特約店家，商家也提出優惠方案，創造雙贏，把商機真正留在彰化。

王惠美表示，人口流失是各個縣市最頭痛的問題，縣府團隊非常用心思考如何把人口留在彰化，並要思考能讓補助不被中央扣款下，把紅利帶給鄉親，也能帶動經濟活絡。

民政處代理處長曾金來表示，童萌卡目前正在規劃中，彰化縣0到3歲的嬰幼兒人數約2.5萬名，預計每年編列2億5400萬元為童萌卡儲值1萬元，縣府會好好規劃例如像議員所說分批撥付，創造商家更多商機，也會爭取特約商店的優惠，例如店家若給10%回饋，民眾受益也就多了10%。

議員賴清美說，她也認為童萌卡補助不能一次給，應分數次給，不過彰化也要再檢討為何人口會流失，有些人在彰化工作，但為何戶籍要設在台中？或住台中，大家不願住彰化原因很多，例如彰化公共運輸很不方便，不像台中有公車坐，在彰化出門都得自己開車、騎車，如何營造宜居環境，縣府得做整體規劃。

蕭妤亘說，童萌卡也能與好孕專車結合使用，希望縣府也可規劃好孕卡及好孕專車補助，讓孕婦產檢更方便，受到更好的照顧。

彰化縣凃淑媚等多位縣議員今天在議會質詢時關心縣府將發行的「童萌卡」要如何規劃。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣凃淑媚等多位縣議員今天在議會質詢時關心縣府將發行的「童萌卡」要如何規劃。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

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