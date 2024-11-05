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開放重機停公有機車格 中市交通局允明年再增10處試辦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳佩芸肯定市府，讓大型重機停放在公有停車場機車格。交通局承諾明年增加10場。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸肯定市府，讓大型重機停放在公有停車場機車格。交通局承諾明年增加10場。圖／吳佩芸提供

台中市交通局今年2月，推3處停車場開放大型重機可停一般機車停車格，大型重機車族敲碗希望擴大；交通局長葉昭甫表示，正盤點中，明年將再增加10處試辦。

市議員吳佩芸今在議會質詢表示，台中市政府今年初率先全國試辦公有停車場開放大型重機停機車格，不少重機族反映，成效良好，且未發生市府擔憂車種排擠問題，應繼續擴大試辦。

吳佩芸指出，今年2月開始，市府在市政公園、惠新、豐原轉運中心3處公有停車場的大型重機停放機車格試辦作業，肯定中市政府願意率先試辦。

吳佩芸說，大型重機車友也肯定這項政策，停管處蒐集意見也持肯定，指停車空間更有效率運用。

吳佩芸強調，標準尺寸機車格供多數大型重機停放並無問題，停車空間可有效運用，釋出更多汽車停車格是正確方向，鼓勵交通局繼續試辦。

交通局長葉昭甫表示，後續將盤點可行停車場，會持續辦理，預估明年再增加開放10處。

停車場 吳佩芸 重機

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