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移民署南投站文化交流 越南手沖咖啡驚豔台灣人

中央社／ 南投縣5日電

移民署南投縣服務站今天舉辦文化交流活動，邀越南講師丁氏讓與參加者分享越南手沖咖啡技巧及彩繪斗笠，有新住民的台灣家屬首次喝到道地越南咖啡，直呼實在好喝、風味特別。

促進新住民與家庭、當地民眾文化交流，內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站、南投縣新住民家庭服務中心今天舉辦多元文化融合活動，邀越南籍講師丁氏讓分享家庭經營心得，並透過彩繪斗笠及越南手沖咖啡互動體驗，帶領民眾深入了解越南文化。

丁氏讓透過南投縣服務站新聞稿表示，在越南，咖啡店隨處可見，咖啡儼然是一種生活必需品，而越南咖啡並非指一種咖啡品種，而是越南特有製作及飲用方式，其中最經典滴漏咖啡是將研磨好的咖啡，放入越式滴漏壺，等待咖啡一點一滴落入杯中，與杯中煉乳攪拌均勻後，煉乳甜味與咖啡苦味即形成特殊的越南風味。

丁氏讓表示，另一個生活必需品就是斗笠，在越南不分性別及年齡，斗笠除日常防晒遮雨功用，如同傳統服飾「奧黛」一樣，是重要的打扮裝飾物品。透過解說，參加者發揮創意彩繪屬於自己的斗笠，並實際體驗越南手沖咖啡，品嚐道地滋味，現場氣氛熱絡。

南投縣服務站主任林弘志表示，透過文化融合活動，讓民眾體驗道地越南文化，增進新住民家庭間、與民眾間互動；另外，移民署持續辦理新住民數位應用培力計畫，除提供免費電腦課程，也免費借用平板或筆記型電腦，解決新住民生活適應及教育學習不便。

南投縣 咖啡店 越南

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