快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

后里三豐路7.3公里人行道障礙多 立委爭取5億全線改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
省道三豐路貫穿台中后里區，全長近8公里，早期規劃不完善，人行道佈滿路樹、電桿、路燈及電箱等障礙設施，對行人不友善。圖／楊瓊瓔提供
省道三豐路貫穿台中后里區，全長近8公里，早期規劃不完善，人行道佈滿路樹、電桿、路燈及電箱等障礙設施，對行人不友善。圖／楊瓊瓔提供

省道台13線三豐路貫穿台中后里區，全長近8公里，早期規劃不完善，人行道佈滿路樹、電桿、路燈及電箱等障礙設施，對行人不友善。立委楊瓊瓔爭取地方及中央共補助5.1億元，分3年施作，明年啟動第一階段施作大山路至甲后路約570公尺，第二、三階段2027年底完成全線改善。

立委楊瓊瓔今天上午辦理「省道后里區三豐路台13線56K~64K行人道改善及電纜線桿下地」現勘。市府養工處副總工程司林俊男指出，后里區三豐路是省道台13線系統，早期道路開闢缺乏人本空規劃設計，致三豐路多處遭電桿、電箱、路樹、公車亭等設施阻擋，且人行道鋪面破損老舊，20多年未翻修，對行人不便。

楊瓊瓔向中央爭取「推動永續提升人行安全計畫」經費補助2.55億元，結合市府自籌款共5.1億元，進行「后里區三豐路（枋寮路~新店庄路）電桿下地及人行環境改善工程」。

第一階段明年先行施作大山路至甲后路約570公尺，除拓寬兩側人行道、電桿下地外，並增設停車格、行人庇護島等，后綜高中及啟明學校新設家長接送區。第二、三階段2025年起至2027年，進行「后里區三豐路（枋寮路~新店庄路）電桿下地及人行環境改善工程」。

台中市議員陳本添與邱愛珊感謝楊瓊瓔立委爭取翻修三豐路人行道，呼籲相關單位加快施工進度；厚里里長黃金益、公館里長馮詠淮、泰安里長謝學和、義德里長謝榮慶、聯合里長陳查某、舊社里長林有盛參與現勘，期待完成全線改善。

楊瓊瓔說，她會全力督促工程品質，讓工程如期如質順利完工。透過中央及地方分工合作，全數完工後可將后里區三豐路人行道串連完整呈現，建構安全、無礙的通行環境。

立委楊瓊瓔（中）爭取地方及中央共補助5.1億元，分3年施作，改善三豐路全線約8公里。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔（中）爭取地方及中央共補助5.1億元，分3年施作，改善三豐路全線約8公里。圖／楊瓊瓔提供

人行道 后里 楊瓊瓔

延伸閱讀

中火燃氣機爭議 楊瓊瓔：增一氣就該拆煤

舊山線鐵道8號隧道及后里圳磚橋百年秘境 115年整修開放

北檢以被告身分傳喚陳吉仲 楊瓊瓔籲檢查真相、別打假球

中職／中信兄弟封王 江啟臣和楊瓊瓔都加碼要送雞排

相關新聞

后里三豐路7.3公里人行道障礙多 立委爭取5億全線改善

省道台13線三豐路貫穿台中后里區，全長近8公里，早期規劃不完善，人行道佈滿路樹、電桿、路燈及電箱等障礙設施，對行人不友善...

網路貼電子煙圖片也不行！南投對高中生祭出20萬重罰

南投縣電子煙使用率有增加趨勢，年齡更下降到國中生，南投衛生局公布截至9月止，共裁處17件網路刊登電子煙、加熱菸，其中接獲...

彰化議員為農民請命 花農補助千萬省電燈泡、水稻災損被嫌補助太少

彰化縣是花卉、水稻重要產地，議員劉淑芳今天表示，以往中央有補助花農省電LED燈，但近年已沒補助了，因此建議由彰化縣府自行...

不要拿缺工當理由 議員籲中市府學德、日培訓感同深受

台中市公車狀況多，國民黨議員邱愛珊說，少子化成普遍現象，但各國的召募公車駕駛的作法可借鏡，例如德國與學校建教合作，帶學生...

台中公車駕駛減少逾兩成有解？市府研議駕駛培訓與招募

台中市公車駕駛人力不足、班次縮減，國民黨議員張廖乃綸等人指出，市府2022年推出的六大路廊幹線公車行駛到現在，不是路線變...

台中小五童騎單車被撞死 市府今辦會勘…先補強三設施

台中市黃姓男童3日騎單車行經新平公園時，在斑馬線遭機車、休旅車撞上身亡，兩名肇事駕駛被依過失致死罪偵辦。第五警分局今與交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。