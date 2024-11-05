后里三豐路7.3公里人行道障礙多 立委爭取5億全線改善

省道台13線三豐路貫穿台中后里區，全長近8公里，早期規劃不完善，人行道佈滿路樹、電桿、路燈及電箱等障礙設施，對行人不友善。立委楊瓊瓔爭取地方及中央共補助5.1億元，分3年施作，明年啟動第一階段施作大山路至甲后路約570公尺，第二、三階段2027年底完成全線改善。

立委楊瓊瓔今天上午辦理「省道后里區三豐路台13線56K~64K行人道改善及電纜線桿下地」現勘。市府養工處副總工程司林俊男指出，后里區三豐路是省道台13線系統，早期道路開闢缺乏人本空規劃設計，致三豐路多處遭電桿、電箱、路樹、公車亭等設施阻擋，且人行道鋪面破損老舊，20多年未翻修，對行人不便。

楊瓊瓔向中央爭取「推動永續提升人行安全計畫」經費補助2.55億元，結合市府自籌款共5.1億元，進行「后里區三豐路（枋寮路~新店庄路）電桿下地及人行環境改善工程」。

第一階段明年先行施作大山路至甲后路約570公尺，除拓寬兩側人行道、電桿下地外，並增設停車格、行人庇護島等，后綜高中及啟明學校新設家長接送區。第二、三階段2025年起至2027年，進行「后里區三豐路（枋寮路~新店庄路）電桿下地及人行環境改善工程」。

台中市議員陳本添與邱愛珊感謝楊瓊瓔立委爭取翻修三豐路人行道，呼籲相關單位加快施工進度；厚里里長黃金益、公館里長馮詠淮、泰安里長謝學和、義德里長謝榮慶、聯合里長陳查某、舊社里長林有盛參與現勘，期待完成全線改善。