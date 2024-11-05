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網路貼電子煙圖片也不行！南投對高中生祭出20萬重罰

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣裁處17件網路刊登電子煙、加熱菸，1名未成年高中生貼圖片被罰20萬。本報資料照片
南投縣裁處17件網路刊登電子煙、加熱菸，1名未成年高中生貼圖片被罰20萬。本報資料照片

南投縣電子煙使用率有增加趨勢，年齡更下降到國中生，南投衛生局公布截至9月止，共裁處17件網路刊登電子煙、加熱菸，其中接獲民眾向衛生局檢舉，查到1名就讀高中的未成年學生，竟在網路貼電子煙圖片，高中生事後雖辨稱沒販售、沒使用，仍依菸害防制法罰新台幣20萬元。

南投衛生局指出，國民健康署調查發現，紙菸吸菸率持續下降，但新興的電子煙、加熱煙使用率卻大幅上升，尤其是學生族群，而國際間也屢屢傳出新興菸品對青少年健康的侵害，而青少年使用電子煙的原因，竟然是因為「口味或味道較好」、「朋友都在吸」，讓人不免擔心新興菸品正戕害下一代健康。

經調查統計，南投縣內國中學生及高中職學生的電子煙使用率分別為3.9%及8.8%，不但年齡下降到國中生，近來國中、高中職生使用電子煙比例上升到16.7%與21.4%，顯示電子煙對南投縣青少年形成一定程度的健康危機，去年便全面禁止電子煙，以維護青少年健康。

南投衛生局指出，菸害防制法於去年3月22日修法，全面禁止各類菸品（電子煙）或其組合元件，但獲報化名小明的高中，在朋友慫恿之下，一時好玩在網路上張貼電子煙圖片，經民眾發現並向衛生局檢舉，事後小明雖辯稱僅有張貼圖片，沒有任何販售行為也沒有進貨，自己也完全沒有吸電子煙，仍依據菸害防制法裁罰新台幣20萬元。

局長陳南松表示，近年來業者不斷推出新類型產品，及使用誘人味道的添加物，吸引青少年嘗試或購買使用電子煙，全國國中學生及高中職學生電子煙使用率為3.9%及8.8%相當最多，國中生占34.8%、高中職生26.7%，更透過網路社群平台大量散播電子煙資訊之行銷手法，刻意不提其對健康的危害，甚至以行銷文字誤導民眾，逐漸經由各種管道進入國內，嚴重威脅青少年身心健康。

民眾刊登類菸品（電子煙）或指定菸品（加熱菸）或其組合元件圖片，即使未有販售行為也屬涉及違規。圖／南投衛生局提供
民眾刊登類菸品（電子煙）或指定菸品（加熱菸）或其組合元件圖片，即使未有販售行為也屬涉及違規。圖／南投衛生局提供

南投縣 國中生 衛生局 電子煙

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