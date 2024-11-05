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台中市民野餐日10日登場 盧秀燕籲旅客先訂飯店

中央社／ 台中5日電

台中市長盧秀燕今天表示，原定3日舉辦的台中市民野餐日受颱風康芮影響延到10日，在全市29區同步登場，歡迎全國旅客到台中參加活動，記得先訂好飯店。

盧秀燕上午在市政會議預告，9日台中多場活動，上午起台中國際花毯節在新社區開幕，同時間還有中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊封王遊行，從台中市政府遊行到洲際棒球場，出發前中市府運動局會與兄弟舉辦儀式，歡迎球迷參加。

為維護參加遊行民眾安全，盧秀燕說，中市府警察局及交通局負責導護工作，希望球迷儘量站在人行道上，包括員警、志工及交通局員工也會下場幫忙，球迷可沿街恭喜球員。

盧秀燕表示，當天晚間天團玖壹壹於中央公園辦演唱會，這也是中央公園開幕後首辦售票演唱會。

兄弟 盧秀燕 野餐

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