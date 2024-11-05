彰化議員為農民請命 花農補助千萬省電燈泡、水稻災損被嫌補助太少

彰化縣是花卉、水稻重要產地，議員劉淑芳今天表示，以往中央有補助花農省電LED燈，但近年已沒補助了，因此建議由彰化縣府自行補助農民，希望縣府能盡早辦理；議員顧黃水花則不滿表示，災情後中央對水稻農只補助每分地四百元，讓農民都很怨嘆，希望縣府和民代都能再為農民爭取。

劉淑芳今天在縣議會質詢說，先前康芮颱風造成彰化災損，除了農業部已公告彰化的食用玉米、硬質玉米、胡(芝)麻已納入現金救助外，她也要再替農民請命，因田尾是花的故鄉，為了讓花田的夜間燈泡更節能減碳，先前中央有補助花農汰換省電LED燈，但近年也沒補助了，因此她也建議由縣府來補助省電LED燈，希望縣府盡速辦理。

縣府農業處代理處長蕭麗玲說，中央為了節能減電雖有提供補助，但並沒有針對花農的品項補助，王縣長非常關心支持農民，而且汰換成LED燈泡後，一分地每年約可節省1萬元電費，因此縣府已編列1千萬元經費，每分地一般節能燈泡最高補助 6千元，LED燈泡最高補助 1萬，預計12月起受理申請補助，限額一千萬元申請滿額即截止。

農業處表示，因康芮颱風造成農損，農業部已公告彰化的食用玉米、硬質玉米、胡(芝)麻也已符合農業天然災害現金救助標準，彰化縣受災農民可於11月5日到18日到各鄉鎮市公所申請補助。

不過議員顧黃水花也重砲質詢說，先前有些水稻田有災損，卻通知水稻一分地補助四百元，這是要農民怎麼復耕?難道縣府不用再去跟中央討嗎? 一分地水稻田光要整地就要5、6千元，大家氣得根本不想領，難道中央是看地方補助，還是選舉選錯人？民代沒去爭取？