快訊

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

不要拿缺工當理由 議員籲中市府學德、日培訓感同深受

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員邱愛珊要求交通局動動腦筋，打動求職者報考公車駕駛。記者陳秋雲／攝影
市議員邱愛珊要求交通局動動腦筋，打動求職者報考公車駕駛。記者陳秋雲／攝影

台中市公車狀況多，國民黨議員邱愛珊說，少子化成普遍現象，但各國的召募公車駕駛的作法可借鏡，例如德國與學校建教合作，帶學生實習，注入新人力；另日本客運的在職教育，讓乘客感同身受，頗獲好評，建議客運業訂行為準則讓駕駛參考；交通局長葉昭甫說，本地的培訓大同小異，也有不少服務態度極好的駕駛，會廣為宣傳。

邱愛珊說，上個月發生公車意外，她肯定市府長期進行公車大執法，提昇公車服務與安全品質。她指出，日本客運對培訓與在 職教育很有成效，例如新手培訓、跟車兩個月，再上路，服務品質大受好評，但本地的客運要如何做到與乘客 「感同身受」，值得借日本作法。

另德國在技職教育也引進學生實習，讓高中生當駕駛練習生，也許就此保留人力；她認為市府不要一直以駕駛缺工當理由，應該設法觀摩各國或各地城市的作法，他山之石可以攻錯。

葉昭甫說，公車駕駛變少了，在職教育及品質要上來，也花很多時間請業者整理班表，訂出公車駕駛的合理班表，不必要感時間，要以穩定安全的素質從事駕駛。這點，交通局會繼續要求。

葉昭甫說，台中有不少公車駕駛服務也非常暖心，例如跑梨山線的駕駛，與乘客如同家人一般相處，市區公車也有不少司機務到位，且工作態度極佳，交通局會選拔金運獎，並廣為宣傳。

人力 公車 日本

延伸閱讀

台中公車駕駛減少逾兩成有解？市府研議駕駛培訓與招募

處長性騷5女還放「性騷假」？盧秀燕拍板才停職決策曝光

台中紅綠燈好萌！暴龍狗狗陪等紅燈馬路找樂子

台中男童被撞現場斑馬線「消失」 議員批：駕駛如何禮讓？落漆！

相關新聞

彰化議員為農民請命 花農補助千萬省電燈泡、水稻災損被嫌補助太少

彰化縣是花卉、水稻重要產地，議員劉淑芳今天表示，以往中央有補助花農省電LED燈，但近年已沒補助了，因此建議由彰化縣府自行...

不要拿缺工當理由 議員籲中市府學德、日培訓感同深受

台中市公車狀況多，國民黨議員邱愛珊說，少子化成普遍現象，但各國的召募公車駕駛的作法可借鏡，例如德國與學校建教合作，帶學生...

台中公車駕駛減少逾兩成有解？市府研議駕駛培訓與招募

台中市公車駕駛人力不足、班次縮減，國民黨議員張廖乃綸等人指出，市府2022年推出的六大路廊幹線公車行駛到現在，不是路線變...

台中小五童騎單車被撞死 市府今辦會勘…先補強三設施

台中市黃姓男童3日騎單車行經新平公園時，在斑馬線遭機車、休旅車撞上身亡，兩名肇事駕駛被依過失致死罪偵辦。第五警分局今與交...

處長性騷5女還放「性騷假」？盧秀燕拍板才停職決策曝光

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5員工，從9月被發後，以照顧家人請長假至今，市長盧秀燕今受訪時說，張應當遭5名女員工...

球迷敲碗「封王大遊行」兌現祭品文！盧秀燕曝遊行時間

中職總冠軍戰中信兄弟象封王，球迷期待藍營台中立委們在「封王大遊行」實現發祭品文的承諾，有台中限定炸肉排、雞排等。台中市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。