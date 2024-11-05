不要拿缺工當理由 議員籲中市府學德、日培訓感同深受

台中市公車狀況多，國民黨議員邱愛珊說，少子化成普遍現象，但各國的召募公車駕駛的作法可借鏡，例如德國與學校建教合作，帶學生實習，注入新人力；另日本客運的在職教育，讓乘客感同身受，頗獲好評，建議客運業訂行為準則讓駕駛參考；交通局長葉昭甫說，本地的培訓大同小異，也有不少服務態度極好的駕駛，會廣為宣傳。

邱愛珊說，上個月發生公車意外，她肯定市府長期進行公車大執法，提昇公車服務與安全品質。她指出，日本客運對培訓與在 職教育很有成效，例如新手培訓、跟車兩個月，再上路，服務品質大受好評，但本地的客運要如何做到與乘客 「感同身受」，值得借日本作法。

另德國在技職教育也引進學生實習，讓高中生當駕駛練習生，也許就此保留人力；她認為市府不要一直以駕駛缺工當理由，應該設法觀摩各國或各地城市的作法，他山之石可以攻錯。

葉昭甫說，公車駕駛變少了，在職教育及品質要上來，也花很多時間請業者整理班表，訂出公車駕駛的合理班表，不必要感時間，要以穩定安全的素質從事駕駛。這點，交通局會繼續要求。

葉昭甫說，台中有不少公車駕駛服務也非常暖心，例如跑梨山線的駕駛，與乘客如同家人一般相處，市區公車也有不少司機務到位，且工作態度極佳，交通局會選拔金運獎，並廣為宣傳。