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台中公車駕駛減少逾兩成有解？市府研議駕駛培訓與招募

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中公車司機少兩成多，議員關切人力缺口何時能解？副市長黃國榮說，會請交通局與勞工局研究駕駛職訓與召募計畫。記者陳秋雲／攝影
台中公車司機少兩成多，議員關切人力缺口何時能解？副市長黃國榮說，會請交通局與勞工局研究駕駛職訓與召募計畫。記者陳秋雲／攝影

台中市公車駕駛人力不足、班次縮減，國民黨議員張廖乃綸等人指出，市府2022年推出的六大路廊幹線公車行駛到現在，不是路線變更、縮減就是減班，學生不斷抱怨等公車時間變長。交通局長葉昭甫說，公車駕駛減少二成多是事實，業者檢討班表，確認能開出的班次，副市長黃國榮說請勞工局與交通局研究公車駕駛的職訓及招募。

台中市議會定期大會交通地政觀光業務質詢，國民黨議員張廖乃綸、張瀞分、李文傑、陳政顯關切台中市公車駕駛人力不足、班次縮減，影響通勤族搭乘。

議員張廖乃綸說，交通局在業務工作報告中強調台中市公車服務提升，但市民很無感，市府2022年度推出的六大路廊幹線公車行駛到現在，不是路線被變更、縮減就是被減班，尤其依賴公車通勤的學生，不斷抱怨等公車時間變長，這一班車擠不上就要再等半小時甚至一小時。她要求交通局長葉昭甫和她一同利用台中市的大眾運輸工具去學校，體驗學生們上放學像長途遠征般的辛苦。

張廖乃綸說，公車縮班、減班、脫班的問題交通局從過去到現在的理由都是駕駛人力不足，但疫情過後這麼久了，看不到交通局拿出具體作為。反觀桃園市政府推出「公車司機受訓即就業」計畫，透過在受訓期間提供基本薪資、學習津貼等補助，預計可以增補近100名駕駛，交通局應參考，提出具體改善辦法。此外，也要檢討學校等重點區域的YouBike租借站車輛流通狀況，不要讓民眾老是租借不到自行車。

交通局長葉昭甫表示，受疫情影響台中市公車駕駛減少二成多是事實，交通局因而請公車業者檢討班表，確認能開出的班次，副市長黃國榮強調，每一個城市好的治理經驗市府都會學習，公車駕駛短缺的問題確實非常嚴重，交通局會跟勞工局研究公車駕駛的職訓及招募，新手須培訓兩個月才能獨力行駛。

公車 台中市 大眾運輸 議員

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