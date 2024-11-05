行人先行5秒！竹山新增1行人早開時相路口 全縣共20處

最近竹山鎮大智路與鯉南路號誌設計已調整為「行人早開時相」，不少民眾發現行人管制號誌綠燈較行車管制號誌綠燈早開5秒，用路人因而反映「號誌故障」，出現行人與行車管制號誌不同步問題，竹山分局指出，這是南投縣第五個加入的鄉鎮，籲行人車輛請應遵循三色燈號行止。

竹山分局表示，「行人早開時相」，就是行人綠燈早開5秒的措施，在車輛可行的綠燈亮起前，會先亮起行人可先行的小綠人燈號，示意行人先穿越馬路，目的是為減少人車爭道，提高行人能見度，以保障「行人優先路權」，同時針對汽機車駕駛不禮讓行人加重罰則，藉以消弭「行人地獄」問題，選擇竹山鎮大智路與鯉南路口，是因鄰近學校、機關及便利商店，用路人數較多。

竹山分局強調，未來用路人駕駛車輛，應遵循「行車管制號誌」；行人應遵循「行人專用號誌」，請用路人依照用路方式，遵循相應管制號誌，耐心等待綠燈亮起後才起步，同時車輛轉彎時亦務請禮讓行人優先通行。若未遵循號誌管制，汽機車闖紅燈依道路交通管理處罰條例第53條舉發，行人闖紅燈依道路交通管理處罰條例第78條舉發。