台中紅綠燈好萌！暴龍狗狗陪等紅燈馬路找樂子

台中市最近更新幾處交通號誌，紅綠燈變可愛了！國立自然科學博物館與勤美綠園道附近的台灣大道行人專用紅綠燈，搭配暴龍及狗狗動畫，幸運還可看到恐龍噴火。交通局長葉昭甫說，這科博館主動找市府合作，既可凸顯地標特色，還讓用路人注意號誌變化，多些趣味。議員吳瓊華希望烏日在地號誌也比照，過馬路也有小樂趣。

人行道紅綠燈，台中的小綠人走了好幾年，但最近從科博館往返草悟道的用路人，發現號誌上方出現暴龍，令人莞薾，小朋友也看得目不轉睛，特別卡哇伊。靠近看，暴龍身上的花紋細節滿滿，換紅燈時，暴龍就會停下腳步，但等太久不耐煩時，竟跺腳仰天大吼，動作逗人喜愛。

勤美誠品綠園道商場旁邊也有特殊設計的紅綠燈，亮綠燈時會出現一隻狗狗，戴墨鏡踩滑板開心過馬路，燈號一變，狗狗就會蹲坐下來等紅燈。在勤美誠品附近遛狗、踩滑板是市民廣場的日常，因此選用草悟犬圖案。

市議員吳瓊華今在議會交通地政委員會業務質詢，要求交通局是否也在烏日如明道中學路口，也設置類似的紅綠燈誌？

交通局長葉昭甫說，這是針對社區整體營造，科博館向交通局申請，11月1日開始試辦，在台灣大道及公益路與館前路十字路口，行人燈加裝顯示器播放專屬圖像，加強城市印象；也提醒用路人穿越馬路時勿使用手機，以避免干擾用路人穿越馬路，影響用路安全。交通局透露，22號還將推出耶誕節限定版的燈號造型。