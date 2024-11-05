就在南投市！歐式古堡威士忌酒莊藏身南投酒廠 最快明年下半年試營運

為讓南投酒廠風華再現，台灣菸酒公司斥資逾13億元，將其新建打造為城堡式威士忌觀光酒廠，2019年底動土，歷經近5年時間，古典式城堡建築外觀已成型，地方關注。廠方表示，最快明年下半年試營運，目前仍在施工中，切勿擅闖。

南投酒廠早年收購國內過剩水果，釀製成葡萄酒、愛可涼酒等水果酒品，是台灣菸酒公司唯一的「水果專業酒廠」，後遭921地震重創，倉庫及機房嚴重毀損，酒庫更起火爆炸，大火延燒了3天3夜，損失逾40億元，營運受影響，險關廠。

但在16年前，南投酒廠從水果酒廠轉型為威士忌蒸餾工廠，更以OMAR單一麥芽威士忌系列橫掃國內外烈酒競賽，揚名國際；而為擴大酒品產能，走向觀光化，台酒將其列入風華再現工程，斥資13.6億元規畫打造為城堡式威士忌觀光酒廠。

不料，南投酒廠新建威士忌生產工廠，過程一波三折，2019年底動土後發現基地下方，有不少921地震後殘存廢棄物，前期開挖作業受阻，又碰上疫情攪局，因建築材料上漲、缺工缺料等，重新評估施工方案，直到2021年元月才正式開工。

歷經近5年時間，古典式城堡建築外觀已成型，引發地方關注，南投酒廠表示，古堡式主體建築外觀雖已大致完成，但仍有部分細節需修飾，且因內部空間、戶外園區造景仍待施作，預計明年中完工，最快下半年試營運，後年才能啟用。

廠方人員也提到，由於威士忌古堡相當吸睛，引發關注，近期不少民眾前往一探究竟，但該廠房工程仍在施作中，有安全問題，工區鐵網、圍籬外也有設置施工管制相關標語，再次呼籲切勿擅闖，從工區外欣賞拍攝就好，以確保自身安全。

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