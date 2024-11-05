棄商從漁5年養出有機文蛤 彰化首位女漁民一年得3獎破紀錄

養殖文蛤幾乎靠天吃飯，彰化縣漁家女兒楊宜樺和弟弟楊家泓設計水庫，引取淨化後的水質，添加有機藻水餵養文蛤，去年取得有機認證，成為全台第一家有機文蛤場，楊宜樺因此當選今年全國模範漁民、百大標竿青農和全國十大傑出青年，寫下彰化新紀錄。

楊宜樺不僅是少見的模範女漁民，又是全國十大傑出青年─農漁環保類的首位得主，加上拿到百大標竿青農，連掄三元，鄉長林保玲今前往貼紅榜及道賀，並表示芳苑鄉有良好養殖環境，楊宜樺棄商從漁成就不凡，可作為青農榜樣，鄉公所期許更多年輕人返鄉開創事業。

楊宜樺32歲，台北教育大學文化創意產業經營學系畢業，無意接手養蛤一甲子的家族事業，轉往廣告公司、中部某知名鳳梨酥公司的創新行銷部門工作，5年前看見文蛤養殖的環境挑戰越來越大，決定返鄉和家人一起打拚，在以前學會的挑選等基本功之上，多向家族長輩學習也進修吸引新知。

要當現代專業漁民，楊宜樺認為不能依賴大自然，必須創造有利文蛤生長的人工環境，因此她和主修海洋科學的弟弟楊家泓一起動腦，在文蛤養殖池旁挖掘水庫引入海水，消毒淨化，用顯微鏡等科學工具檢驗，確認水質無汙染導入文蛤池，若遇大雨淡化文蛤養殖池鹹度，適度注入水庫的海水調和。

「我阿公養文蛤都不放化學藥物，如果放了，自己也會吃下肚。」楊宜樺說，弟弟楊家泓用有機原料製成液態肥並變成藻水餵養文蛤，吃天然食物的文蛤不易生病又長得肥美；去年取得有機認證時養殖三公頃，今年擴大到六公頃，不但文蛤獲有機認證，養殖的黑蜆及同池「工作」清廢的虱目魚、白蝦都獲有機認證，身價上漲。