台中噁心廁所害學生尿道炎、與蟲共睡好驚嚇 市府說話了

台中市議員關心，部分國中小及幼兒園校舍老舊，甚至有噁心廁所害學生便祕、尿道炎，幼兒園木地板一踏就有蛀蟲竄出，小朋友被迫與蟲共舞、共睡，驚嚇指數破表；教育局長蔣偉民說，會積極改善。

教育局長蔣偉民說，學校廁所改建列為重要施政項目，台中市去年獲補助96校國中小，其中國中23校、國小73校，補助經費共4億6980萬5011元；今年爭取補助國中小20校，其中國中7校、國小13校，獲補助經費共計5961萬2000元。

市議員鄭功進說，台中國小附幼有45年歷史，是在地指標性幼兒園，但校舍及設備太老舊，教室、廁所的天花板、地板漏水、龜裂，處是壁癌，老師也只能在地下室辦公，硬體設備太差，盼能改善。

市議員黃佳恬說，太平區超過1/3國中小公廁老舊，有家長陳情，因廁所老舊、失修，管線老舊、陰暗、悶濕及漏水、長壁癌等問題，小朋友寧可憋尿也不敢上廁所，嚴重影響身心健康及學習成效，盼改善打造友善舒適且充滿美感的廁所，告別老舊陰暗廁所，提升學子的學習品質。

教育局表示，教育局配合中央「公立國民中小學老舊廁所整建工程計畫」持續爭取補助經費，整建計畫是針對廁所屋齡二十年以上，廁所有設備損壞、通風不良、異味飄散、光線昏暗或漏水等情形者給予補助；經由廁所整建，搭配美學設計將各校特色融入，使學校廁所成為新亮點。