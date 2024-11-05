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南投58校廁所整建無下文 議員急催

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣府去年盤點有91所學校廁所須整建，2年來僅改善33所，縣議員簡峻庭要求縣府加速改善。本報資料照片
南投縣府去年盤點有91所學校廁所須整建，2年來僅改善33所，縣議員簡峻庭要求縣府加速改善。本報資料照片

南投不少學校廁所老舊，縣府去年盤點有91所須整建，向中央爭取3.8億元改善，縣議員簡峻庭昨質詢，2年來僅改善33所，不到一半，要求縣府盡速改善。教育處表示，會請立委協助，持續向教育部爭取經費，逐年改善。

縣議員簡峻庭昨在縣政總質詢指出，縣內校園多是921地震後重建，使用至今逾20年，公廁老舊，通風不良，髒臭環境讓小朋友卻步。縣府去年盤點調查，統計全縣有91校廁所須整建，向教育部爭取3.8億元改善。

不過，縣府去年提報，只爭取到25校辦理老舊廁所整建，總經費約8113萬元，其中教育部補助約7971萬元，縣府自籌約142萬元；今年中央僅核准8校，總經費約2487萬元，地方政府支應32萬元，其餘中央補助。

南投縣長許淑華曾到學校會勘，看到許多廁所過於老舊，採光不足、設備破損，容易有異味，校園環境改善和教學設施充實，才能讓學生安心學習，且大多數學校都是921地震後重建，多數廁所使用超過20年，改建廁所需要龐大經費，她請教育處盤點需要改善的學校，除了向教育部申請經費補助，縣府也會設法自籌配合款。

簡峻庭說，全縣需整建的校園公廁達91校，但2年來僅成功爭取到33校，連一半都不到，還有58校沒下文，更糟的是今年核准件數大幅減少，再縮水下去，何時才能全面改善，縣府應指派專人專案辦理申請，積極爭取經費。

縣府教育處長王淑玲則說，中央都有校園老舊公廁整建專案，因此將持續與教育部溝通，並協請縣內立委幫忙，積極向中央爭取逐年提高校園公廁整建數，透過改善廁所管線、增加通風及提升採光外，讓學校如廁環境更貼近使用者實際需求。

廁所 教育部 校園

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