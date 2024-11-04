生產過剩…高麗菜處紅燈與紫爆臨界 彰議員要求縣府因應

彰化縣是高麗菜全台第四產品，卻年年都幾乎面臨生產過剩問題，縣議員陳玉姬今天質詢時，要求縣府做出因應，避免高麗菜「菜金菜土」現象。農業處代理處長蕭麗玲說，依中央預警機制，目前正值紅色與紫色警報臨界，縣府會盡力照顧農民權益。

陳玉姬說，面對年年高麗菜生產過剩問題，縣府既有是否有種植數量的統計，在高麗菜的預警制度中，是否有供需平衡，以及出現產地價格低於每公斤10元或者更低的因應作為？

農業處代理處長蕭麗玲說，高麗菜因為使用多元向有「菜王」之稱，彰化縣種植面積為826公頃，僅次於雲林、宜蘭及南投，居全台第四位。依農糧署上月底公布的「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」，8到9月颱風期，高麗菜的栽種量在390萬到540萬之間，亮起黃燈。

蕭麗玲指出，到了10月上旬，農民搶種高麗菜，栽種量飆到584.3萬株，多了整整166.1萬株首度亮起紅燈，因此農業署也緊急發出通知，請菜農不要再搶種，否則價格很有可能崩盤，高麗菜目前呈現超量種植的「紫爆」危機，農民恐血本無歸。

縣府農業處補充說明表示，近幾個月來，因受氣候變遷及颱風影響之下，蟲害、頂燒（葉尖皺縮捲曲焦枯症狀）等問題也愈來愈嚴重，因此目前產量尚未達到失衡狀況，價格也不至造成農民虧損，未來如果崩盤，也會協調由加工業者收購，加工做水餃、包子。

農業處表示，為因應高麗菜生產過剩問題，未來應朝向建立大型冷鏈物流中心，以解決農產品的長期保鮮及保存問題，並延長農產品保存期限；台中農改場今年育成具耐熱性、抗黃葉病的高麗菜新品種「台中3號」，口感嫩脆，耐貯運性佳，適合開發加工、外銷等用途，提供農民種植高麗菜新選擇，後續將配合推廣農民試種及改種。