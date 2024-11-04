康芮颱風吹毀合歡山停車設施 網熱議曝終極大魔王

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地4座停車場傳災情，因設備受損、供電不穩等，全面暫停收費，強勁風雨吹毀停車設施引發熱議；但有網友更點出，雪季才是終極大魔王，柵欄、繳費機等設備恐結凍卡住，還可能被車子打滑撞壞。

合歡山是國內熱門景點，為提高停車周轉率，林業保育署南投分署將當地昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場委外管理經營，設置智慧化停車收費系統，今年4月4日啟用；太魯閣國家公園轄管的小風口停車場也在今年7月20日跟進實施。

但因合歡山昆陽至小風口地區海拔高度達3000公尺，風勢較平地強勁，日前康芮颱風襲台，甚至出現17級強陣風，當地4座停車場設施、山區電力系統等因風雨受損故障，導致目前4處停車場設施全停擺，只好對外宣布全面暫停收費。

而康芮強勁風雨吹毀智慧化停車設施，今引發熱議，有網友、登山客歡呼，這下上山停車不用錢、能車宿了等；也有人直指，管理單位太小看高山環境，用平地標準品拿來高山用、颱風每年會幫忙硬體更新，更點出「終極大魔王」還沒出現。

不少人點出冬天的合歡山雪季，停車設備將面臨低溫與凍結，還可能被車子打滑撞壞，屆時能否維持營運才是最大考驗，曾在當地工作的史姓民眾說，以經驗來看，除非有設計加強防凍，否則雪季時，柵欄應該會結凍到無法上下開啟。

他也進一步提供建議，先前在松雪樓，每小時會刻意的讓柵欄擺動暖身，就是避免讓他結凍，還有就是人為的刻意清除積雪，不定時的去摳或敲除積雪，尤其是柵欄轉軸的部分，如果太多雪覆蓋沒清掉，到時候柵欄會壞掉，凍結在那邊不動。