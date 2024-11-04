快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風吹毀合歡山停車設施 網熱議曝終極大魔王

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，武嶺停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，武嶺停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地4座停車場傳災情，因設備受損、供電不穩等，全面暫停收費，強勁風雨吹毀停車設施引發熱議；但有網友更點出，雪季才是終極大魔王，柵欄、繳費機等設備恐結凍卡住，還可能被車子打滑撞壞。

合歡山是國內熱門景點，為提高停車周轉率，林業保育署南投分署將當地昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場委外管理經營，設置智慧化停車收費系統，今年4月4日啟用；太魯閣國家公園轄管的小風口停車場也在今年7月20日跟進實施。

但因合歡山昆陽至小風口地區海拔高度達3000公尺，風勢較平地強勁，日前康芮颱風襲台，甚至出現17級強陣風，當地4座停車場設施、山區電力系統等因風雨受損故障，導致目前4處停車場設施全停擺，只好對外宣布全面暫停收費。

而康芮強勁風雨吹毀智慧化停車設施，今引發熱議，有網友、登山客歡呼，這下上山停車不用錢、能車宿了等；也有人直指，管理單位太小看高山環境，用平地標準品拿來高山用、颱風每年會幫忙硬體更新，更點出「終極大魔王」還沒出現。

不少人點出冬天的合歡山雪季，停車設備將面臨低溫與凍結，還可能被車子打滑撞壞，屆時能否維持營運才是最大考驗，曾在當地工作的史姓民眾說，以經驗來看，除非有設計加強防凍，否則雪季時，柵欄應該會結凍到無法上下開啟。

他也進一步提供建議，先前在松雪樓，每小時會刻意的讓柵欄擺動暖身，就是避免讓他結凍，還有就是人為的刻意清除積雪，不定時的去摳或敲除積雪，尤其是柵欄轉軸的部分，如果太多雪覆蓋沒清掉，到時候柵欄會壞掉，凍結在那邊不動。

合歡山 康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮颳17級風 合歡山遊客中心等4停車場故障暫停收費

復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

影／返家躲強颱釀悲劇！合歡山公路樹木砸車 1死1傷

颱風康芮來襲合歡山吹17級陣風 屋頂鐵皮快掀飛

相關新聞

生產過剩…高麗菜處紅燈與紫爆臨界 彰議員要求縣府因應

彰化縣是高麗菜全台第四產品，卻年年都幾乎面臨生產過剩問題，縣議員陳玉姬今天質詢時，要求縣府做出因應，避免高麗菜「菜金菜土...

奪世界盃虹吸咖啡大賽冠軍 張維欣：要有更好的味道 就要有自己的特色

台灣咖啡師張維欣在2018年參加世界盃虹吸咖啡大賽獲得亞軍，歷經多年不斷努力練習，終於在2024世界盃虹吸咖啡大賽中奪得...

康芮颱風吹毀合歡山停車設施 網熱議曝終極大魔王

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地4座停車場傳災情，因設備受損、供電不穩等，全面暫停收費，強勁風雨吹毀停車設施引...

亞大現代美術館10周年 展出抽象繪畫大師莊喆百件作品

亞洲大學附屬現代美術館慶祝開館10周年，今舉辦「元氣‧淋漓-人間90莊喆特展」展出東方現代抽象繪畫大師莊喆的100件代表...

邱吉興義肢徒步環島42天1055公里 為弘道助老服務募款

弘道老人福利基金會屏東服務處助老委員會主委65歲邱吉興，他在4歲時遭砂石車撞擊拖行失去右腳，他裝著義肢不斷挑戰自我，曾成...

肉品市場總經理LINE傳女騎士與豬類比影片 挨批物化女性

民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場總經理陳國興在LINE群組分享一則則影片，內容是有一名女子扭腰騎自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。