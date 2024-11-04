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南投詐騙2千案財損9.5億 許淑華籲數發部提對策

中央社／ 南投縣4日電
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

南投警方今年1月至9月受理詐騙2400多案，財損新台幣9億5000多萬元，假投資占最多。南投縣長許淑華說，縣府全力防詐、打詐，也籲數位發展部提出具體對策，讓基層有最大後援。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關心打詐，許淑華表示，南投縣政府警察局今年受理民眾遭詐騙報案超過2000件，損失金額達新台幣9億多元，實在非常驚人，詐騙類型最多是「假投資真詐財」，縣警局受理單件最高損失是一名婦人被騙2000多萬元。

許淑華指出，詐騙集團常在網路社群媒體盜用名人頭像，或以各種利誘吸引民眾加入通訊群組，再釋放一些利多，逐步讓人放鬆警戒、掉入陷阱，不斷投入大筆金額，最後血本無歸還被「踢出」群組，連被誰騙都找不到，縣內今年類似投資詐騙案累計損失6億多元。

許淑華說，警察局及各相關局處不斷加強宣導，也利用各種管道讓民眾了解最新手法，如最近有民眾接獲通知水、電、電信欠費詐騙簡訊，或通知中獎獲得機票、獎金，要求轉帳先付手續費等，就是因為一開始金額不大，很多民眾會降低警覺而依指示轉錢出去。

許淑華表示，民眾被騙後，會非常焦慮想把被騙的錢找回來，此時詐騙集團又佯裝成另一組人，謊稱可協助把錢找回來為由，要求先支付一些費用，就有民眾因此被「雙重詐騙」，千萬不可輕忽，也請民眾牢記只要與金錢有關的任何訊息，務必提高警覺。

南投 詐騙集團

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