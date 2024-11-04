亞大現代美術館10周年 展出抽象繪畫大師莊喆百件作品

亞洲大學附屬現代美術館慶祝開館10周年，今舉辦「元氣‧淋漓-人間90莊喆特展」展出東方現代抽象繪畫大師莊喆的100件代表作品，莊喆並捐出「臉相」12幅系列作品給亞美館收藏，展期至明年4月6日止。

亞大創辦人蔡長海、董事林嘉琪、及各界藝術愛好者共聚一堂，欣賞莊喆的鉅作。90歲的莊喆也特地自美國返台，出席特展開幕式。

莊喆說，很榮幸，「我這趟路真的是回家了」並說，他的父親莊嚴曾是北京故宮博物院古物館第一科科長，來台後成為台北故宮博物院副院長。他們家舉家隨父親押解故宮文物輾轉搬遷，1950年隨故宮文物遷至台中霧峰北溝，他在這裡度過從高中到出國前的15年歲月，對霧峰有特殊情感，霧峰就是他的第二故鄉。

展出中最受矚目的作品之一「吉峰彩罩」是他的重要代表作之一。他說，10年前在北美館辦展時，他以「鴻濛與酣暢」特展之名呼應，取名為「鴻濛」其實這幅畫的主角畫的就是霧峰的山。此次回到霧峰，有近鄉情怯的心情。這幅畫標誌了他和霧峰的濃厚情感，所以他將畫更名為「吉峰彩罩」。

蔡長海說，莊喆的創作相當多元化，是走出台灣畫壇的戰後第一代藝術家，長期受到海內外推崇，他的作品已被法國賽奴奇亞洲博物館、龐畢度中心、美國底特律美術館、國立歷史博物館等國內外著名博物館收藏。