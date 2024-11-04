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邱吉興義肢徒步環島42天1055公里 為弘道助老服務募款

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
弘道助老委員們一同祝賀主委邱吉興（後排右五）達陣。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道助老委員們一同祝賀主委邱吉興（後排右五）達陣。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會屏東服務處助老委員會主委65歲邱吉興，他在4歲時遭砂石車撞擊拖行失去右腳，他裝著義肢不斷挑戰自我，曾成功攀登玉山，這次他花42天，完成徒步環島，共走1055公里，也為弘道助老服務募款。

「你想了，就勇敢去做！不做，會遺憾一輩子；做了，能說一輩子！」邱吉興曾在2021年攀登玉山，今年3月參加「不老騎士為愛千里」完成1100多公里的環島騎旅；今年中秋節從屏東市往台東縣出發，逆時針徒步環島，今天4日回到屏東市。

邱吉興說，他每天走7到9小時，平均一天走20至25公里，有時候走到疲倦，他跟自己說「不可以停下來休息，停下來就真的走不動了。」一路上遇到許多人，都為他加油打氣，有人送物資，甚至有人熱心提供住宿，「來自陌生人們的熱情，是我持續前進的動力」。

旅程背後，最大的動力是妻子陳素香的愛相隨，開著廂型車跑前顧後，做為補給廂型車也是晚間休息的地方，從廟口、海邊到私房景點，都是車宿的地點。邱吉興說，每天可能走到哪裡不太能確定，預訂房間很困難，車宿很方便，只需再搭配找地方洗澡。

這趟旅程遇上颱風，邱吉興說，「山陀兒」颱風來襲，在花蓮停留5個晚上外；上周「康芮」颱風，暫停2天行程，除此之外，他都沒休息，一直走，很多人驚訝於他的體能，但這歸功於他平日喜歡爬山，幾乎每周跟妻子一起爬山。

回想起登玉山的經歷，邱吉興說，上坡或爬梯時，別人一腳跨一梯，他左腳上一梯，接著抬起右腳義肢放在同一階，才能繼續往下一階，爬玉山前峰時，最後800公尺沒有繩子可拉，他花3小時成功攀登，「雖然走得慢，但只要不放棄，一定能抵達終點」。

邱吉興說，這次達陣點選擇自家幼兒園，身體力行向小朋友們展現勇氣與堅持的美好，小朋友們開心地大聲祝賀，「阿公你好棒！」

完成徒步環島，邱吉興也沒忘募款任務，他說，路上有人為他加油打氣，看到他背包捐款資訊，很多都立即掃碼捐款，慷慨支持；最感動的是，行經台中市沙鹿區，在地光田綜合醫院執行長劉美玉響應他的義行，慨捐10萬元；回應對方的支持，他也決定再捐2萬元，希望在圓夢同時，也能對社會與家鄉的老人家們有所貢獻。這趟初估募款約2、30萬元。

弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（右一）42天完成徒步環島1055公里壯舉，今天下午回到屏東市他所經營的幼兒園，小朋友們列隊歡迎園長達陣。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（右一）42天完成徒步環島1055公里壯舉，今天下午回到屏東市他所經營的幼兒園，小朋友們列隊歡迎園長達陣。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（右二）42天完成徒步環島，今天下午回到屏東市。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（右二）42天完成徒步環島，今天下午回到屏東市。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（中）42天完成徒步環島，今天下午回到屏東市，弘道基金會組長郭明珠（右一）送上達陣賀卡。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會助老委員會主委邱吉興（中）42天完成徒步環島，今天下午回到屏東市，弘道基金會組長郭明珠（右一）送上達陣賀卡。圖／弘道老人福利基金會提供

屏東 徒步環島 玉山

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