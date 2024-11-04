庄頭限定版！綠光劇團戲劇「人間條件一」 首次在彰化戶外演出

綠光劇團經典戲劇「人間條件一」將推出庄頭限定版，首次在彰化戶外演出，這齣編導吳念真的國民戲劇初心之作，將以全新青春卡司重現，帶給彰化民眾動人的「人間」戲劇饗宴。

文化部今天發布新聞稿表示，綠光劇團「人間條件一」庄頭限定版，將有綠光台柱柯一正、演技變色龍洪都拉斯、演歌雙棲方宥心、歷史補教名師YouTuber呂捷、明華園第3代陳昭賢等齊聚一堂。

11月9日當日活動從下午2時開始，由6個傑出表演團隊接力登台，陣容包括今年榮獲世界龍王總冠軍的王功兩廣國術龍獅戰鼓團，演出震撼作品「榮耀」；今年入選「Taiwan Top團隊」的光興閣掌中劇團，打造現代劇場式的精緻布袋戲「阿兜仔遊台灣II－AI教父」庄頭限定版。

曾7度入選彰化縣傑出演藝團隊的萍蓬草兒童劇團，以英國文豪狄更斯1843年作品為藍本，呈現溫馨有趣的「小氣財神」庄頭限定版；屢獲海外各國邀約至國際藝術節演出的員圓舞蹈團，將上演連年滿座、一票難求的「愛跳舞的小腳ㄚ」庄頭限定版。

連續3年蟬聯兩廳院音樂類節目銷售排行冠軍的狂美交響管樂團，帶來狂美銅管九重奏「閃耀寶島」，詮釋多首精彩曲目；賽德克傳統文化藝術團則由南山溪部落族人獻唱部落古謠，呈現「賽德克族傳統歌謠Uyas kmeki」。

除了表演之外，現場也規劃多元文創市集區，結合文化部為青年所推出的「文化幣」，鼓勵青年參與藝文，同時帶動當地各具特色的文創品牌。

文化部庄頭劇場綠光劇團「人間條件一」將於11月9日演出，地點在彰化縣立體育場。