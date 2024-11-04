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奪世界盃虹吸咖啡大賽冠軍 張維欣：要有更好的味道 就要有自己的特色

中央社／ 台中4日電
台灣咖啡師張維欣（圖）在2024世界盃虹吸咖啡大賽奪冠，4日在台中媒體見面會上沖煮咖啡，重現比賽當日的每個步驟。中央社
台灣咖啡師張維欣（圖）在2024世界盃虹吸咖啡大賽奪冠，4日在台中媒體見面會上沖煮咖啡，重現比賽當日的每個步驟。中央社

台灣咖啡師張維欣在2018年參加世界盃虹吸咖啡大賽獲得亞軍，歷經多年不斷努力練習，終於在2024世界盃虹吸咖啡大賽中奪得冠軍，讓台灣在全球咖啡界成為焦點。

這場由日本精品咖啡協會（SCAJ）主辦的年度賽事，10月在日本東京登場，以嚴苛賽制著稱，堪稱虹吸咖啡界的最高榮譽，選手需在15分鐘內呈上6杯咖啡，包括3杯綜合咖啡和3杯創意咖啡，技術要求極高。

張維欣今天在台中歐客佬連鎖咖啡舉辦的媒體見面會中，重現當天的比賽步驟，只見他全程保持笑容，邊沖煮咖啡邊以英文向評審說明每個動作，最後端出6杯咖啡。看到旗下咖啡師的表現，歐客佬執行長王信鈞表示感到與有榮焉，還宣布即日起到21日指定咖啡消費滿額即贈這次比賽的「冠軍配方」掛耳咖啡5包。

張維欣是8年級生，大學就讀企業管理系，因為喜歡喝咖啡，畢業後踏入咖啡產業，他說，自己從門市人員做中學，在公司的鼓勵下，參加了台灣區的咖啡比賽獲得冠軍，取得代表台灣參加世界盃比賽的資格，在2018年的世界盃比賽獲得亞軍，經過多年不斷練習，去年獲得台灣區冠軍，今年終於在世界盃大賽中拿下冠軍。

為了參加10月的世界盃比賽，張維欣說，從5月就開始不斷練習，比賽前1個月，他每天練習8、9個小時，還提前到東京移地訓練1週，除了練習沖煮咖啡，他還練習英文，要讓評審可以理解每個步驟重點。

由於虹吸咖啡的沖煮過程充滿變數，選手需要精確掌控水溫、水流狀態、突沸現象等多個因素，張維欣說，他與台灣陶藝師合作，開發了獨家過濾器「陶瓷孔洞濾器」，有助於吸收冷空氣，從而降低水溫，這些孔洞還促進水的對流，輔助萃取過程，進一步提升咖啡的整體風味完整性。

歷經多年終於獲得世界冠軍，張維欣說，要有更好的味道，就要有自己的特色，讓評審也可以感受到特殊性，這次他使用的是5月到巴拿馬咖啡產區的莊園咖啡，他特別在比賽中以這段旅程設計出一場生動的展示，讓評審體驗莊園咖啡的獨特韻味。

咖啡 日本

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