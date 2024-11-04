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肉品市場總經理LINE傳女騎士與豬類比影片 挨批物化女性

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場LINE群組散播一名女子扭腰騎自行車的畫面，與一頭搖臀走路的豬畫面類比，有物化女性之嫌。圖／記者劉明岩翻攝
民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場LINE群組散播一名女子扭腰騎自行車的畫面，與一頭搖臀走路的豬畫面類比，有物化女性之嫌。圖／記者劉明岩翻攝

民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場總經理陳國興在LINE群組分享一則則影片，內容是有一名女子扭腰騎自行車的畫面，與一頭搖臀走路的豬畫面類比，還留言「後臀飽滿，品質佳」，認為以女性與豬類比有物化女性之嫌，要求縣府查明懲處。

彰化肉品市場總經理陳國興坦承這則影片是由他分享，他說，近期大家為公司業績壓力大，想讓大家紓壓，才在肉品市場LINE群組分享這則影片，不知會有誤會產生，也絕無物化女性本意，深感抱歉。

許書維質詢農業處代理處長蕭麗玲說，這名具有「國興」的肉品市場人員，在分享影片時，除留言「後臀飽滿，品質佳」外，還稱「自從老公幫她拍了這個視頻之後，她已經整整一個月沒老公說話了。」農業處代理處長蕭麗玲則搖頭否認在群組裡。

許書維說，縣長王惠美維護女權不遺餘力，加上之前的MeToo事件頻頻，引發各界不滿，如今在這文明世界裡，竟然還有人公開在市場LINE群組，傳這則將女性隱喻為豬的影片，把女性物化為豬，在肉品市場職場也有很多女性，面對此一影片，會做何感想？如此偏差心態應該查明，並嚴厲懲處。

農業處表示，將輔導彰化肉品市場公司辦理性別主流化宣導，以期建立性別友善工作環境，並進行性騷擾防治相關宣導。有關總經理在公司業務群組內轉傳的影片，將於事情查明清楚後，另行處理。

民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場LINE群組散播一名女子扭腰騎自行車的畫面，與一頭搖臀走路的豬畫面類比，有物化女性之嫌。圖／截自縣議員許書維提供的影片
民進黨籍彰化縣議員許書維今天質詢時，指彰化肉品市場LINE群組散播一名女子扭腰騎自行車的畫面，與一頭搖臀走路的豬畫面類比，有物化女性之嫌。圖／截自縣議員許書維提供的影片

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