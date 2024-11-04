南投生育獎勵全國墊底！第一胎才1萬 議員籲提高

少子化問題嚴重，但南投縣第一胎生育獎勵金僅1萬元，在全國敬陪末座，縣議員呼籲提高補助，別當後段班；縣長許淑華說，基於鼓勵年輕人願意生、拉近與其他縣市落差等會研議評估，並協調各鄉鎮市調整補助額度，讓全縣盡量一致。

縣議員簡峻庭指出，南投縣府發放生育獎勵金第一胎僅1萬元，與苗栗在全國敬陪末座，比連江、金門等離島還少，且苗栗明年將調高至2萬元，建議縣府籌措經費提高生育獎勵金，別讓南投在後段班，並研議提高托育補助、育兒津貼等。

縣議員林憶如說，從中部縣市來看，台中、彰化因工作機會與城市發展，人口數較多，出生率仍有一定水平；南投、雲林均以農立縣，工商較不發達，出生率逐年遞減，但雲林補助前三胎都3萬元，名列全國第5，今年頭胎還加碼到6萬元。

她進一步表示，生育獎勵金雖不見得能提高生育率，但能關懷願生育的女性補貼其坐月子；從財政面來看，若以去年出生2351人，生育預算3400多萬試算，每胎增加5000元至1萬元，每年預算約增加770至2351萬，縣庫也非無法支應。

南投縣長許淑華說，對單次性的生育獎勵金能否提高生育率存疑，也認為並非解方，因此更傾向改善嬰幼兒托育補助、育兒津貼等友善育兒環境，但基於鼓勵年輕人願意生，並拉近與其他縣市落差等因素，後續會考量縣庫財政再研議評估。

許淑華也提到，由於各鄉鎮市公所目前也都有各自的生育獎勵金，且補助額度高低不一，若縣府要調高生育獎勵金，除了要評估財務，也將與各鄉鎮公所研究協調調整補助額度，讓全縣的補助金額盡量一致，避免每一個鄉鎮市有差別待遇。