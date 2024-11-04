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豐原國民運動中心工程達100% 中市府：最夯的設施全都有
台中豐原國民暨兒童運動中心上月底完工，建設局預計明年2月前完成驗收，運動局指出，豐原國民運動中心容納熱門的游泳池、綜合球場、健身房，10月底公告ROT招商案，多家廠商表達強烈意願，將進行評選。
立法院副院長江啟臣今邀請市政府運動局、建設局、民政局、交通局等相關單位，與在地議員張瀞分、陳本添、邱愛珊等人現勘。
江啟臣指出，豐原人口逾16萬，不只是昔日縣治中心，也是大山線地區的門戶。豐原國民暨兒童運動中心即將完成， 亞洲大學附設豐原醫院也興建中，打造運動健康產業園區。
江啟臣表示，為了讓住在豐原，以及鄰近區域的市民朋友享受到高品質的運動環境，他與在地議員共同爭取6.1 億，由中央補助近7000萬，興建豐原國民暨兒童運動中心。
建設局陳大田局長指出，豐原國民暨兒童運動中心工程進度已達百分之百，預計明2月前完成驗收，1年3月完成點交。
運動局游志祥局長表示，國民運動中心最熱門的設施就是游泳池、綜合球場、健身房，這些「豐原國民暨兒童運動中心」都有設置。目前運動局已同步啟動招商作業，上月底公告ROT招商案，已有多間廠商表達強烈意願，後續將以符合在地需求的前提進行評選。
民政局副局長彭岑凱說，豐原國民暨兒童運動中心是公有建築與里活動中心結合的示範案例，共有50坪的使用空間，目前已有設置空調、消防設備。民政局已匡列社皮里活動中心所需預算，後續將視地方需求持續充實設施設備。
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