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彰化田尾Open Garden周末登場 一口氣開放14處私房景點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾休閒農業協會和田尾鄉公所合辦「Open Garden同樂會」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾休閒農業協會和田尾鄉公所合辦「Open Garden同樂會」。記者簡慧珍／攝影

全台花卉產業面積約7500公頃，1/4在彰化縣，其中逾半數位於田尾鄉，田尾鄉公所與彰化縣田尾休閒農業協會推年一年一度Open Garden田尾旅遊，今公布定調為同樂會，有14家業者開放很少甚至不公開的私家庭園，邀請民眾來同樂。

Open Garden同樂會宣傳活動在菁芳園，縣議員劉淑芳、田尾鄉農會理事長楊春枝和工作人員換穿漢服，現場擺放迷你版的流觴曲水，花卉萃取汁液的顏料盤，預告這個休二日（11月9日、10日）Open Garden同樂會全新登場，民眾可換穿漢服遊覽私房庭園，其中最精華是從中國搬回來重組建構的蘇式古宅，也可親子使用非洲菊萃取汁液彩繪。

副縣長林田富「入境隨俗」穿明代漢服，他表示，彰化花卉產業面積近1900公頃，占全台1/4的面積及產量，田尾鄉一直都是非常重要的花卉生產基地，也是全台特色產業和綠色產業的重要區域，融合傳統花卉產業、園藝、庭院設計等多樣化產業發展，把藝術融入生活，提升城市生活的品質。

他說，Open Garden結合田尾30多家特色休閒花卉產業店家，設計「餐芳譜」古饌花食及漢服體驗、菁芳園的擴香石手作、田尾食農的曬秋豐收繪手作課程，其中14家業者開放平日鮮少公開的庭院讓遊客參訪，活動內容精彩充實；明年彰化縣承辦台灣設計展，田尾將作為主要展區之一，這次活動的重要花卉景觀和庭院設計作品為台灣設計展暖身。

田尾鄉長許淑美表示，Open Garden同樂會原本今年打算停辦，在田尾休閒農業協會理事長羅國誌堅持及經費允許下，想辦法辦下去，兩天活動包括眾多拍照打卡點、精彩的手作體驗，展示各項茶藝、園藝、花卉展示及商品展售園遊會，值得全國民眾來同樂。

彰化縣田尾休閒農業協會理事長羅國誌說，田尾鄉有很多鮮為人知的祕境，平日不開放，這次有14家業者開放私人園區，希望推廣花草樹木，更分享平時的園藝生活，遊客不只遊覽更可學到如何整理、照顧植物，歡迎參加田中馬的跑者能來田尾吃花餐、品花茶調節身心靈。

彰化縣副縣長林田富了解花卉萃取花汁作為彩繪顏料的過程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副縣長林田富了解花卉萃取花汁作為彩繪顏料的過程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾休閒農業協會首次推出從花卉萃取花汁作為彩繪顏料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾休閒農業協會首次推出從花卉萃取花汁作為彩繪顏料。記者簡慧珍／攝影

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