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彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣一名婦人離婚後，獨自養育兩個兒子，去年又遭移工性侵，再生下一對雙胞胎女兒，移工已被遣送出境，一家5口處境艱難。圖／賴清美提供
彰化縣一名婦人離婚後，獨自養育兩個兒子，去年又遭移工性侵，再生下一對雙胞胎女兒，移工已被遣送出境，一家5口處境艱難。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮一名40歲婦人離婚後，獨自養育兩個兒子，去年又遭移工性侵，生下一對雙胞胎女兒，共撫養4子女，生活陷入困境，幾度想不開。她的可憐境遇傳開後，各界紛紛湧進愛心，縣府社會處今天表示，已主動核予她為低收入戶福利身分，減輕負擔。

社會處表示，這名婦人原獲列為中低收入戶，2個雙胞胎女兒除每月各有7000元育兒津貼外，還有特殊境遇家庭子女生活補助每人2747元，以及2個兒子的兒少生活補助每人2197元，提供生活協助。在社會處主動改列為低收入戶福利身分，可享有更多福利。

社會處表示，這名婦人列入低收入戶，她及子女每月生活津貼可獲得3萬元補助，並有健保、就醫、就學及托嬰等相關補助，婦人雙胞胎女兒目前由托嬰中心照顧，縣府也會密集提供關懷、心理諮商服務，穩定她的情緒，並法律扶助及物質協助，她的父母及哥哥居住附近，一同陪她度過難關。

這名婦人與丈夫10多年前離婚，獨力養育兩個兒子，一個現讀高一，一個國三。去年，她被移工性侵懷孕，當時，曾考慮拿掉胎兒，但她的兄弟認為不應奪走生命，也表示會協助養育，後來生下一對雙胞胎女兒，而這名移工在官司還在打時，即被遣送出境，無從追究，婦人還背有債務，又沒有工作，獨力撫養4個孩子，每個月要負擔8千元租屋費，生活陷入困境。

這名婦人可憐的境遇經縣議員賴清美披露後，引起各界重視，賴清美說，最近幾天來，已有許多善心人士主動連繫，甚至到婦人租處，除了送尿布、奶粉及衣物外，也有不少小額善款，積少成多，多少對婦人有所幫助，心情也好了許多，她還鼓勵婦人為了孩子，應該勇敢面對，大家會協助度過難關。

低收入戶 雙胞胎

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