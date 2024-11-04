青年洄游找出彰化大村特色 開發桌遊大富翁旅遊葡萄故鄉

彰化縣大村鄉的農工產業都發達，不算高齡化鄉鎮，但鄉公所未雨綢繆，導入大專青年創意和活力，為3個社區再設計特色產業，另與大學專業團體合作為3個社區新住民夥伴做意象設計，作為觀光客深度遊覽大村的依據。

根據縣政府最新統計，大村鄉人口3萬9611人，65歲以上占比16.9%，鄉公所自籌經費辦理青年洄游計畫，策畫大葉大學、雲林科技大學的大專生青年團隊安排兩天一夜共識營，駐村青年與社區代表一同訪查，大專青年仍認為大村鄉人口高齡化，必須趕快傳承長者擁有的智慧與先前社造成果。

雲科大研究生劉芯彤說，她和同學連怡萱、鄭宥柔、林圓楨到茄苳社區，發現有農特產品、在地信仰、樂齡學習，本身資源豐富，她和同學設計旅遊地圖、明信片、凸顯社區布袋戲文化，讓遊客可在地玩、帶著走和體驗文化特色，她們也建置網站及臉書粉專，有興趣民眾可上網瀏覽。

大葉專案助理教授級專業技術人員劉宜芬帶領設計系學生，找出過溝社特色包括百年老葡萄樹、炊粿器具，及社區長者和村民收藏的翻板書、尫仔標、古早童玩；劉宜芬說，大葉團隊結合大富翁、桌遊設計過溝版本的遊戲讓遊客在遊戲中認識過溝。

鄉公所向文化部、文化局爭取經費辦理大村心連新計畫，開辦繪畫、手機攝影等課程，引導新住民藉由媒介說出融入台灣社會和社區的心情，課程還包括葡萄手工皂、栽培石斛蘭、社區解說導覽，增強新住民走進社區，並與群體融合的能力，最重要的是社區預算提案要放入支持新住民的要素。