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台中大里區光正三期社宅動土 盧秀燕：有信心任內興建1萬戶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）上午動土。圖／台中市政府提供
台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）上午動土。圖／台中市政府提供

台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）上午動土，市長盧秀燕說，台中市的社宅興建績效比其他城市好，也因為能給市民養兒育女的協助，使得台中市是唯二人口增加的城市。目前市府完工加上興辦中的社宅已突破9千戶，達到9067戶，有信心任內可以達標1萬戶。

盧秀燕說，大里區光正段第三期是該區域三期好宅中最後一塊拼圖，斥資36億3仟餘萬元，預計興建600戶，加上已完工、興建中的一、二期好宅，整體規模將達到1033戶。

她說，台中的好宅結合公幼、公托和長照，建材用的不輸豪宅，裡面的功能樣樣有，許多豪宅住戶家有小孩、長者都還不知如何照顧，因此她用好宅形容台中的社會住宅是名副其實。

大里光正三期好宅，以「共好聚落 城食樂活」為設計主軸，規畫地上13層、地下2層。底層串聯近萬坪的休閒綠廊，包含陽光草坪、開心農場、社區遊憩區及迷你劇場等。周邊居民皆能自由流動與穿梭，並規畫有日間照顧、托幼、社區好站及共享廚房等，以服務一至三期好宅住民及周邊鄰里，提供完善的服務機能。

二樓部分，有社區圖書館、社區桌球室及韻律教室，並藉由空中迴廊導入二期人流，串聯不同機能的共好空間，以達成三期之間共同照顧、相互扶持的核心目標，預計於2028年完工。

而且，「台中好宅」重視ESG，打造永續建築理念，建物設計強調環境保護及節能減碳，更提高建物標準，取得銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章及無障礙住宅標章。

台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）上午動土。圖／台中市政府提供
台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）上午動土。圖／台中市政府提供
台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）預計興建600戶。圖／台中市政府提供
台中市大里區的光正三期好宅（社會住宅）預計興建600戶。圖／台中市政府提供

台中市 綠建築

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