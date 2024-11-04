彰化畫家鄭福成台中辦展 捐創作義賣贈保育團體

出生於彰化二水的畫家鄭福成即日起在台中市舉辦創作個展，創作內容以自然題材為主，他今天表示，提供1幅創作進行義賣，義賣全數捐贈台中市野生動物保育學會，希望為台灣及家鄉生態保育盡一份心力。

鄭福成的創作個展即日起到12月23日在中友時尚藝廊展出，共展出34件作品，他指出，繪畫創作已逾40年，創作內容都以自然為題材，平時常與妻子單車環島，還參加馬拉松路跑，用不同的視野與速度感受大自然。

畢業於師大美術系的鄭福成，接觸到的文人山水多以宣紙墨色為底材，為求突破，他對於布材、壓克力、油畫顏料等多樣化媒材運用自若，期許自己的創作跳脫學院及傳統山水畫的束縛，以展現個人風格。

彰化縣二水出生的鄭福成，在這次個展中，還捐出1幅創作「遊山記1」進行義賣（價值新台幣10萬元），所得義賣金額全數捐贈台中市野生動物保育學會。他說，希望對台灣及家鄉生態保育盡一份心力。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊設立於百貨商場，13年來長期鼓勵民眾能在逛街吃美食中就能輕鬆接觸到藝術活動，讓生活增添更多美感，透過藝術家的想像力，發掘生活中更多美好的可能性。

簡聰政指出，在每次的藝術策展活動，都會結合誠品書店舉辦藝術家講座，13年來有不少同時是藝術愛好者的顧客出席。