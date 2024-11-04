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彰化「和美全民運動館」上梁 王惠美：另4區也已規畫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供

總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，縣長王惠美今天主持今天上梁儀式時表示，第4座鹿港全民運動館也已動土，後續溪湖、北斗、二林、田中區，縣府也找到場地規劃，希望彰化8大分區都設有大型運動場館。

「和美全民運動館」位於和美鎮調興段，占地面積約3公頃，主體建築約1.67公頃，由教育部補助1億元，彰化縣自籌2.5億元，設計上融入和美織仔的元素及考量在地居民的需求與使用習慣，規劃室內游泳池(含SPA)、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等六大核心設施及戶外田徑場，並搭配相關附屬設施。

王惠美表示，彰化縣政府規畫在八大區均設有大型運動場館，到目前已有彰化市「彰北運動中心」、員林市「彰南運動中心」，加上人口第三多的和美鎮有目前工程進度過半中的「和美全民運動館」，以及剛動工的「鹿港全民運動館」，後續的溪湖、北斗、二林、田中區，縣府也找到場地規劃。

王惠美說，配合「和美全民運動館」的興建，縣府一併投入7千萬元辦理聯外交通整建，將新闢一條寛13公尺的道路，並將既有道路西興路從5公尺道路拓寬為13公尺，讓大家要來運動交通更加便利。

和美鎮長林庚壬致詞表示，他代表和美區和美鎮、伸港鄉、線西鄉民眾，感謝縣府團隊在2年前就開始規劃和美全民運動館，將這麼好的禮物送給和美地區，這是三鄉鎮民眾殷殷期盼的，歡迎鄉親多多利用。

總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，由縣長王惠美主持。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，由縣長王惠美主持。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供
總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，今天舉行上梁儀式，目前工程進度已過半。設計圖／彰化縣政府提供

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