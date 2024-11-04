彰化「和美全民運動館」上梁 王惠美：另4區也已規畫

總經費3.5億元的彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」工程，預定2025年9月完工，縣長王惠美今天主持今天上梁儀式時表示，第4座鹿港全民運動館也已動土，後續溪湖、北斗、二林、田中區，縣府也找到場地規劃，希望彰化8大分區都設有大型運動場館。

「和美全民運動館」位於和美鎮調興段，占地面積約3公頃，主體建築約1.67公頃，由教育部補助1億元，彰化縣自籌2.5億元，設計上融入和美織仔的元素及考量在地居民的需求與使用習慣，規劃室內游泳池(含SPA)、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等六大核心設施及戶外田徑場，並搭配相關附屬設施。

王惠美表示，彰化縣政府規畫在八大區均設有大型運動場館，到目前已有彰化市「彰北運動中心」、員林市「彰南運動中心」，加上人口第三多的和美鎮有目前工程進度過半中的「和美全民運動館」，以及剛動工的「鹿港全民運動館」，後續的溪湖、北斗、二林、田中區，縣府也找到場地規劃。

王惠美說，配合「和美全民運動館」的興建，縣府一併投入7千萬元辦理聯外交通整建，將新闢一條寛13公尺的道路，並將既有道路西興路從5公尺道路拓寬為13公尺，讓大家要來運動交通更加便利。