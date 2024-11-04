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台中精彩活動接續來 盧秀燕手比3預告有這3件大事、但望颱風勿攪局

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午手比3，為本周即將到來的3大活動預告。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午手比3，為本周即將到來的3大活動預告。圖／台中市政府提供

繼F1賽車封街展演和爵士音樂節都吸引大批民眾參與，台中市長盧秀燕上午為本周即將到來的3大活動預告，其中包括台中國際花毯節、市民野餐日和玖壹壹的15周年返鄉演唱會。但希望銀杏颱風能在周五前趕緊走完，不要影響這些活動舉辦。

盧秀燕上午參加大里區的光正三期好宅動土典禮，並在會後受訪時做以上表示。她語帶興奮地說，在新社舉辦的國際花毯節去年吸引超過3百萬人，9日本周六開展。全市29區的市民野餐日則是周日上午周時舉辦。而出道15年的國民天團玖壹壹也特別選在家鄉台中舉辦演唱會，還帶了30組的藝人和樂團來，將在9、10日開唱。

她說，這3個重磅活動都將在本周六、日展開，因此特別跟市民預告。但是，銀杏颱風昨天已發布海上颱風警報，有些地區可能會有較大的風勢。雖然根據中央氣象局資料，不會直撲台灣，但因為外圍環流跟台灣很靠近，因此中央氣象局說會有一些風雨影響。

目前看來颱風可能會在周五左右結束，但希望它走快一點、趕快走完，不要影響周六、日的活動行程。目前活動都正積極準備中，如果有何影響，會再預告。

氣象局 野餐 颱風

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