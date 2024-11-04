玉山公告恢復玉山主群峰線入園 東部園區目前仍未開放

康芮颱風為台灣帶來強風暴雨，玉山國家公園公告即日起恢復玉山主、群峰線生態保護區登山路線的入園活動，但強調颱風過境山區仍有降雨情形，地質不穩仍有土石崩落可能，請遊客近日仍避免安排入山旅遊計畫。

玉管處指出，上周受到康芮颱風影響，園區全區封閉禁止活動，經周末派出巡山人員檢視各個步道後，重新開放玉山主、群峰線生態保護區的登山路線，但東部園區受目前仍未開放，風災過後台30線（玉長公路）0至6公里多處土石淹蓋公路及倒木，台30線6.2公里處大片土石滑落，車輛目前無法通行，請遊客入園前事先了解路況避免敗興而歸。

此外，台20臨105線梅山口至埡口以及埡口至向陽仍封閉中，尚未開放，而梅山遊客中心西側方向台20線勤和至復興路段(93K~98.7K)因明霸克露橋及溪床便道遭土石流沖毀，目前也無法通行；至於其他尚未開放路線，其開放時間，包括瓦拉米步道路況及台30線公路路況可事先上網查詢。